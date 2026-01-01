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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con RAGflow

RAGflow Ã¨ un motore di generazione aumentata dal recupero pronto per la produzione, costruito attorno a una profonda comprensione dei documenti. A differenza delle implementazioni RAG di base che trattano i documenti come testo semplice, RAGflow esegue il parsing consapevole del layout di PDF, fogli di calcolo, presentazioni e immagini per preservare il significato di tabelle, figure e contenuti strutturati prima dell'indicizzazione.

L'auto-hosting di RAGflow sul tuo VPS mantiene i tuoi documenti privati e ti dÃ  il pieno controllo sui fornitori LLM, sulle strategie di chunking e sulle pipeline di recupero. Il grafo di conoscenza integrato e i backend GraphRAG sbloccano il ragionamento tra documenti che la ricerca vettoriale piatta non puÃ² eguagliare.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di RAGflow

Analisi profonda dei documenti

L'estrazione consapevole del layout gestisce PDF, file Word, fogli di calcolo e immagini scansionate â€” preservando tabelle, figure e la struttura che i parser di testo semplice distruggono.

Recupero del grafo della conoscenza

GraphRAG integrato e l'indicizzazione del grafo di conoscenza consentono il ragionamento tra documenti e le query di relazione al di lÃ  di ciÃ² che la ricerca vettoriale piatta supporta.

Supporto Multi-LLM

Connettiti a OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google e oltre 20 altri fornitori senza reindicizzare i tuoi documenti.

Strategie di chunking flessibili

Scegli tra le modalitÃ  di chunking Generale, Domande e Risposte, Manuale, Tabella e Carta per abbinare la struttura di ogni tipo di documento per un'accuratezza di recupero ottimale.

Controllo degli accessi multi-utente

I permessi basati sui ruoli consentono ai team di condividere le basi di conoscenza, mantenendo le raccolte di documenti sensibili limitate agli utenti autorizzati.

REST API e SDK

Un'API REST completa e un SDK Python ufficiale ti consentono di integrare RAGflow nelle tue applicazioni e di automatizzare le pipeline di acquisizione dei documenti.

PerchÃ© eseguire RAGflow su Hostinger

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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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