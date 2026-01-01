Distribuisci RAGflow con un click.
Motore RAG di livello produttivo con analisi approfondita dei documenti, recupero tramite grafo di conoscenza e supporto multi-LLM.
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Cosa puoi costruire con RAGflow
RAGflow Ã¨ un motore di generazione aumentata dal recupero pronto per la produzione, costruito attorno a una profonda comprensione dei documenti. A differenza delle implementazioni RAG di base che trattano i documenti come testo semplice, RAGflow esegue il parsing consapevole del layout di PDF, fogli di calcolo, presentazioni e immagini per preservare il significato di tabelle, figure e contenuti strutturati prima dell'indicizzazione.
L'auto-hosting di RAGflow sul tuo VPS mantiene i tuoi documenti privati e ti dÃ il pieno controllo sui fornitori LLM, sulle strategie di chunking e sulle pipeline di recupero. Il grafo di conoscenza integrato e i backend GraphRAG sbloccano il ragionamento tra documenti che la ricerca vettoriale piatta non puÃ² eguagliare.
FunzionalitÃ principali di RAGflow
Analisi profonda dei documenti
L'estrazione consapevole del layout gestisce PDF, file Word, fogli di calcolo e immagini scansionate â€” preservando tabelle, figure e la struttura che i parser di testo semplice distruggono.
Recupero del grafo della conoscenza
GraphRAG integrato e l'indicizzazione del grafo di conoscenza consentono il ragionamento tra documenti e le query di relazione al di lÃ di ciÃ² che la ricerca vettoriale piatta supporta.
Supporto Multi-LLM
Connettiti a OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google e oltre 20 altri fornitori senza reindicizzare i tuoi documenti.
Strategie di chunking flessibili
Scegli tra le modalitÃ di chunking Generale, Domande e Risposte, Manuale, Tabella e Carta per abbinare la struttura di ogni tipo di documento per un'accuratezza di recupero ottimale.
Controllo degli accessi multi-utente
I permessi basati sui ruoli consentono ai team di condividere le basi di conoscenza, mantenendo le raccolte di documenti sensibili limitate agli utenti autorizzati.
REST API e SDK
Un'API REST completa e un SDK Python ufficiale ti consentono di integrare RAGflow nelle tue applicazioni e di automatizzare le pipeline di acquisizione dei documenti.
PerchÃ© eseguire RAGflow su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .