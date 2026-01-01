Distribuisci Databag con un click.
Messenger federato self-hosted con crittografia end-to-end, chiamate audio/video e thread di conversazione basati su argomenti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Databag
Databag è una piattaforma di messaggistica federata e self-hosted che porta la comunicazione decentralizzata a individui e piccole comunità senza fare affidamento su server aziendali o infrastrutture blockchain. Utilizzando la crittografia a chiave pubblica-privata per l'identità, gli account non sono vincolati ad alcun dominio di hosting specifico — gli utenti su nodi Databag diversi possono inviarsi messaggi liberamente, in modo simile a come funziona la federazione delle email.
La piattaforma supporta argomenti sigillati con crittografia end-to-end, chiamate audio e video, notifiche push per dispositivi mobili e l'organizzazione dei messaggi basata su argomenti. L'auto-hosting sul tuo VPS significa che tutte le conversazioni, la cronologia delle chiamate e i dati di contatto rimangono interamente all'interno della tua infrastruttura, con account illimitati per nodo e senza costi per utente — rendendolo ideale per famiglie, gruppi di amici e piccole organizzazioni che desiderano una messaggistica moderna senza intermediari aziendali.
Funzionalità principali di Databag
Messaggistica federata
Gli account su nodi Databag diversi possono comunicare direttamente, creando una rete decentralizzata dove nessun singolo server controlla tutte le conversazioni.
Crittografia end-to-end
Gli argomenti sigillati utilizzano la crittografia lato client in modo che i contenuti dei messaggi siano privati anche dall'amministratore del server che ospita il nodo.
Chiamate Audio e Video
Le chiamate integrate eliminano la necessità di uno strumento di videoconferenza separato per le comunità che utilizzano già Databag per la messaggistica.
Discussioni per argomento
Organizza le conversazioni per argomento anziché per contatto, rendendo facile mantenere le discussioni focalizzate e ricercabili all'interno di una comunità.
Account illimitati
Ogni nodo supporta tutti gli account necessari senza costi aggiuntivi, rendendo economico ospitare la messaggistica per un'intera famiglia o organizzazione.
Perché eseguire Databag su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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