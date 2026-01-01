Databag è una piattaforma di messaggistica federata e self-hosted che porta la comunicazione decentralizzata a individui e piccole comunità senza fare affidamento su server aziendali o infrastrutture blockchain. Utilizzando la crittografia a chiave pubblica-privata per l'identità, gli account non sono vincolati ad alcun dominio di hosting specifico — gli utenti su nodi Databag diversi possono inviarsi messaggi liberamente, in modo simile a come funziona la federazione delle email.

La piattaforma supporta argomenti sigillati con crittografia end-to-end, chiamate audio e video, notifiche push per dispositivi mobili e l'organizzazione dei messaggi basata su argomenti. L'auto-hosting sul tuo VPS significa che tutte le conversazioni, la cronologia delle chiamate e i dati di contatto rimangono interamente all'interno della tua infrastruttura, con account illimitati per nodo e senza costi per utente — rendendolo ideale per famiglie, gruppi di amici e piccole organizzazioni che desiderano una messaggistica moderna senza intermediari aziendali.