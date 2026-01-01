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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Databag

Databag è una piattaforma di messaggistica federata e self-hosted che porta la comunicazione decentralizzata a individui e piccole comunità senza fare affidamento su server aziendali o infrastrutture blockchain. Utilizzando la crittografia a chiave pubblica-privata per l'identità, gli account non sono vincolati ad alcun dominio di hosting specifico — gli utenti su nodi Databag diversi possono inviarsi messaggi liberamente, in modo simile a come funziona la federazione delle email.

La piattaforma supporta argomenti sigillati con crittografia end-to-end, chiamate audio e video, notifiche push per dispositivi mobili e l'organizzazione dei messaggi basata su argomenti. L'auto-hosting sul tuo VPS significa che tutte le conversazioni, la cronologia delle chiamate e i dati di contatto rimangono interamente all'interno della tua infrastruttura, con account illimitati per nodo e senza costi per utente — rendendolo ideale per famiglie, gruppi di amici e piccole organizzazioni che desiderano una messaggistica moderna senza intermediari aziendali.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Databag

Messaggistica federata

Gli account su nodi Databag diversi possono comunicare direttamente, creando una rete decentralizzata dove nessun singolo server controlla tutte le conversazioni.

Crittografia end-to-end

Gli argomenti sigillati utilizzano la crittografia lato client in modo che i contenuti dei messaggi siano privati anche dall'amministratore del server che ospita il nodo.

Chiamate Audio e Video

Le chiamate integrate eliminano la necessità di uno strumento di videoconferenza separato per le comunità che utilizzano già Databag per la messaggistica.

Discussioni per argomento

Organizza le conversazioni per argomento anziché per contatto, rendendo facile mantenere le discussioni focalizzate e ricercabili all'interno di una comunità.

Account illimitati

Ogni nodo supporta tutti gli account necessari senza costi aggiuntivi, rendendo economico ospitare la messaggistica per un'intera famiglia o organizzazione.

Perché eseguire Databag su Hostinger

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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