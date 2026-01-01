Distribuisci Livebook con 1 click.
Notebook Elixir interattivi e collaborativi per la scienza dei dati, l'automazione e l'esplorazione di codice live.
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Cosa puoi costruire con Livebook
Livebook Ã¨ un'applicazione web open-source per la scrittura di notebook Elixir collaborativi e riproducibili. Progettato specificamente per l'ecosistema BEAM, combina l'esecuzione di codice in tempo reale, ricche visualizzazioni di dati e l'editing multiplayer in tempo reale in un'unica interfaccia basata su browser. A differenza degli ambienti notebook generici, Livebook Ã¨ profondamente integrato con il modello di concorrenza di Elixir e produce notebook progettati per funzionare in modo identico su sessioni e macchine diverse.
L'auto-hosting di Livebook su un VPS mantiene i tuoi notebook, le pipeline di dati e gli esperimenti di machine learning su un'infrastruttura che controlli â€” senza limiti di dimensione dei notebook, senza costi di utilizzo e senza che un servizio cloud di terze parti gestisca il tuo codice o i tuoi dati.
FunzionalitÃ principali di Livebook
Collaborazione in tempo reale
PiÃ¹ utenti possono modificare lo stesso notebook contemporaneamente con tracciamento del cursore in tempo reale e modifica collaborativa senza conflitti.
Celle intelligenti
I tipi di celle predefinite automatizzano le query SQL, le richieste HTTP, la lettura di file e la creazione di grafici senza scrivere codice boilerplate ripetitivo.
ML e flussi di lavoro dei dati
L'integrazione nativa con Nx, Explorer e Kino consente il calcolo numerico, i dataframe e visualizzazioni ricche direttamente all'interno dei notebook.
Distribuzione dell'app Notebook
Pubblica qualsiasi notebook come un'applicazione web interattiva autonoma che gli utenti finali possono eseguire senza accesso diretto all'interfaccia di Livebook.
Riproponibile per definizione
I Notebook registrano tutte le dipendenze e i valori di runtime nel file stesso, garantendo risultati coerenti su diverse macchine e distribuzioni.
PerchÃ© eseguire Livebook su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .