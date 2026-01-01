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8 vCPU Core
32GB di RAM
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Fleet

Fleet Ã¨ una piattaforma open-source di gestione dei dispositivi basata su osquery che offre ai team di sicurezza e IT accesso in tempo reale, simile a SQL, a ogni endpoint registrato. A differenza dei tradizionali strumenti MDM o basati su agent, Fleet puÃ² rispondere istantaneamente a domande sullo stato del dispositivo â€” software installato, processi in esecuzione, connessioni di rete aperte, utenti loggati â€” da una dashboard web o API, anzichÃ© attendere le finestre di raccolta programmate.

L'auto-hosting di Fleet sul tuo VPS mantiene tutta la telemetria degli endpoint sull'infrastruttura che controlli, senza costi per dispositivo e senza dati inviati a SaaS esterni. Una singola istanza di Fleet puÃ² gestire centinaia o migliaia di dispositivi su macOS, Windows, Linux e ChromeOS da un'unica interfaccia unificata.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Fleet

Query di Endpoint Live

Esegui query SQL su qualsiasi dispositivo registrato in tempo reale per rispondere a domande di sicurezza e IT senza attendere le scansioni programmate.

Gestione delle vulnerabilitÃ 

Fleet confronta continuamente le versioni del software installato con i database CVE e rileva i pacchetti vulnerabili su ogni dispositivo registrato.

MDM Multipiattaforma

Registra e gestisci dispositivi macOS e Windows tramite profili MDM nativi senza implementare un server MDM separato.

Applicazione della politica

Definisci lo stato previsto dei dispositivi come policy e monitora quali endpoint sono conformi e quali necessitano di correzione da una dashboard centrale.

Configurazione GitOps

Gestisci query, policy e configurazioni degli agenti come codice in Git in modo che le modifiche siano controllate in versione e verificabili.

REST API e CLI

Automatizza l'iscrizione, la pianificazione delle query e il reporting tramite un'API REST completa o lo strumento a riga di comando fleetctl.

PerchÃ© eseguire Fleet su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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