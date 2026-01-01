Distribuisci Fleet con installazione in un click.
Piattaforma open-source per la gestione dei dispositivi per interrogare, monitorare e proteggere gli endpoint su macOS, Windows, Linux e ChromeOS.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Fleet
Fleet Ã¨ una piattaforma open-source di gestione dei dispositivi basata su osquery che offre ai team di sicurezza e IT accesso in tempo reale, simile a SQL, a ogni endpoint registrato. A differenza dei tradizionali strumenti MDM o basati su agent, Fleet puÃ² rispondere istantaneamente a domande sullo stato del dispositivo â€” software installato, processi in esecuzione, connessioni di rete aperte, utenti loggati â€” da una dashboard web o API, anzichÃ© attendere le finestre di raccolta programmate.
L'auto-hosting di Fleet sul tuo VPS mantiene tutta la telemetria degli endpoint sull'infrastruttura che controlli, senza costi per dispositivo e senza dati inviati a SaaS esterni. Una singola istanza di Fleet puÃ² gestire centinaia o migliaia di dispositivi su macOS, Windows, Linux e ChromeOS da un'unica interfaccia unificata.
FunzionalitÃ principali di Fleet
Query di Endpoint Live
Esegui query SQL su qualsiasi dispositivo registrato in tempo reale per rispondere a domande di sicurezza e IT senza attendere le scansioni programmate.
Gestione delle vulnerabilitÃ
Fleet confronta continuamente le versioni del software installato con i database CVE e rileva i pacchetti vulnerabili su ogni dispositivo registrato.
MDM Multipiattaforma
Registra e gestisci dispositivi macOS e Windows tramite profili MDM nativi senza implementare un server MDM separato.
Applicazione della politica
Definisci lo stato previsto dei dispositivi come policy e monitora quali endpoint sono conformi e quali necessitano di correzione da una dashboard centrale.
Configurazione GitOps
Gestisci query, policy e configurazioni degli agenti come codice in Git in modo che le modifiche siano controllate in versione e verificabili.
REST API e CLI
Automatizza l'iscrizione, la pianificazione delle query e il reporting tramite un'API REST completa o lo strumento a riga di comando fleetctl.
PerchÃ© eseguire Fleet su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .