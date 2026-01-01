Distribuisci Lightdash con un click.
Piattaforma BI open-source costruita attorno a dbt che trasforma i tuoi modelli di dati in dashboard e grafici istantaneamente.
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Cosa puoi costruire con Lightdash
Lightdash Ã¨ una piattaforma di business intelligence open-source progettata per funzionare nativamente con dbt (data build tool). Invece di ricostruire le definizioni delle metriche all'interno di uno strumento di BI, Lightdash legge i tuoi modelli dbt esistenti, i test e la documentazione per generare automaticamente un'interfaccia di esplorazione e un livello di metriche â€” mantenendo la logica analitica sotto controllo di versione nel codice, dove dovrebbe essere. I team possono creare dashboard, eseguire query ad hoc e programmare la consegna dei report senza duplicare il lavoro giÃ svolto nel loro progetto dbt.
A differenza degli strumenti di BI generici, l'approccio 'source-of-truth' di Lightdash significa che quando un modello dbt cambia, tutti i grafici basati su di esso si aggiornano automaticamente. L'auto-hosting di Lightdash offre ai team di analisi il pieno controllo sulla loro infrastruttura dati senza instradare i risultati delle query attraverso piattaforme cloud di terze parti.
FunzionalitÃ principali di Lightdash
livello di metriche nativo di dbt
Lightdash legge i modelli dbt esistenti, i test e la documentazione YAML per generare un'interfaccia utente di esplorazione, eliminando la necessitÃ di ridefinire le metriche in uno strumento BI separato.
Esploratore SQL ad hoc
Esegui query ad hoc sul tuo data warehouse direttamente dal browser, con definizioni di colonna e risultati dei test estratti automaticamente dai metadati dbt.
Consegna del report programmata
Configura istantanee ricorrenti della dashboard consegnate via email o Slack secondo una pianificazione, mantenendo gli stakeholder aggiornati senza esportazioni o download manuali.
AI data copilot
Poni domande sui tuoi dati in linguaggio naturale e ottieni suggerimenti di grafici basati sul livello di metriche giÃ definito nel tuo progetto dbt.
Analisi con controllo di versione
Le definizioni di analisi risiedono nel codice dbt insieme ai tuoi modelli di dati, rendendo le modifiche a grafici e metriche revisionabili, confrontabili e implementabili tramite i flussi di lavoro Git standard.
PerchÃ© eseguire Lightdash su Hostinger
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