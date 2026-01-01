Distribuisci LavinMQ con installazione in 1 click.
Broker di messaggi AMQP ad alte prestazioni che consegna fino a un milione di messaggi al secondo con un'interfaccia utente (UI) di gestione web integrata.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con LavinMQ
LavinMQ Ã¨ un broker di messaggi leggero e ad alte prestazioni, costruito attorno al protocollo AMQP 0-9-1. Progettato pensando al throughput, raggiunge un benchmark di fino a un milione di messaggi al secondo mantenendo un basso utilizzo di memoria e CPU â€” rendendolo una scelta ideale per i team che necessitano di messaggistica affidabile senza un pesante overhead infrastrutturale.
L'auto-hosting di LavinMQ sul tuo VPS ti offre il pieno controllo sulla tua infrastruttura di messaggistica. Supporta tipi di scambio diretti, topic, fanout e avanzati, insieme a clustering, federazione, code di stream, MQTT e monitoraggio Prometheus â€” tutto il necessario per pipeline di messaggistica di livello produttivo.
FunzionalitÃ principali di LavinMQ
Alto Throughput
Con benchmark fino a un milione di messaggi al secondo, LavinMQ offre prestazioni eccezionali per carichi di lavoro di messaggistica esigenti.
Supporto AMQP e MQTT
Supporta nativamente i protocolli AMQP 0-9-1 e MQTT, rendendolo compatibile con un'ampia gamma di client e librerie di messaggistica.
UI di gestione Web
L'interfaccia di gestione integrata ti consente di monitorare code, scambi, connessioni e velocitÃ dei messaggi da qualsiasi browser.
Tipi di scambio avanzati
Supporta scambi di messaggi diretti, topic, fanout, hash consistente, dead letter e ritardati per una logica di routing flessibile.
Clustering e Federazione
Scala orizzontalmente con clustering integrato e supporto per la federazione per implementazioni distribuite e ad alta disponibilitÃ .
Integrazione Prometheus
Espone metriche per lo scraping di Prometheus, consentendo un'integrazione perfetta con le dashboard di Grafana e le pipeline di alerting.
PerchÃ© eseguire LavinMQ su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .