Distribuisci ClassicPress con 1 click.
Fork di WordPress che mantiene l'esperienza dell'editor classico con stabilità migliorata e senza la complessità di Gutenberg.
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Cosa puoi costruire con ClassicPress
ClassicPress è un fork di WordPress guidato dalla comunità che preserva il familiare editor classico TinyMCE rimuovendo l'editor a blocchi Gutenberg e il sovraccarico di prestazioni che introduce. Mantiene la compatibilità con la maggior parte dei temi e plugin WordPress esistenti, rendendolo un percorso di migrazione semplice per siti e sviluppatori che preferiscono un comportamento CMS prevedibile e stabile rispetto a costanti modifiche dell'interfaccia.
L'auto-hosting di ClassicPress sul tuo VPS ti dà il pieno controllo sulla configurazione PHP, l'ottimizzazione del database e i tempi di aggiornamento — eliminando le restrizioni dell'hosting WordPress gestito e mantenendo l'ecosistema WordPress che già conosci.
Funzionalità principali di ClassicPress
Editor classico conservato
Mantiene l'editor TinyMCE che gli utenti WordPress conoscono, così i creatori di contenuti possono lavorare in modo produttivo senza imparare una nuova interfaccia basata su blocchi.
Compatibilità Plugin WordPress
Funziona con migliaia di plugin e temi WordPress esistenti, così puoi migrare senza ricostruire il tuo sito o sostituire il tuo set di strumenti esistente.
Cicli di aggiornamento stabili
L'attenzione al supporto a lungo termine significa che gli aggiornamenti sono prevedibili e retrocompatibili, riducendo il rischio che i plugin si rompano dopo un aggiornamento del core.
Prestazioni migliorate
Rimuovere l'overhead JavaScript di Gutenberg si traduce in caricamenti di pagina più veloci e un minore utilizzo delle risorse del server rispetto a installazioni WordPress moderne equivalenti.
Pieno controllo della personalizzazione
I tipi di post personalizzati, la gestione dei ruoli e il supporto per i temi child offrono agli sviluppatori la stessa flessibilità di WordPress con una base più stabile al di sotto.
Perché eseguire ClassicPress su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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