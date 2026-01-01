Distribuisci Dozzle con un click.
Interfaccia utente web leggera per la visualizzazione in tempo reale dei log dei container Docker con rilevamento istantaneo dei container e nessuna configurazione richiesta.
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Cosa puoi costruire con Dozzle
Dozzle Ã¨ un'interfaccia web a configurazione zero per il monitoraggio dei log dei container Docker in tempo reale. Rileva automaticamente ogni container sull'host e ne trasmette l'output direttamente a un'interfaccia utente del browser pulita e reattiva â€” nessun agente di log, nessun archivio esterno, nessuna configurazione oltre al montaggio del socket Docker.
Gli sviluppatori lo usano per monitorare piÃ¹ servizi contemporaneamente durante il debugging, mentre gli operatori vi si affidano per un rapido triage degli incidenti. Potenti funzioni di ricerca e filtro rendono facile isolare le righe di log esatte di cui hai bisogno senza lasciare il browser. Con un utilizzo minimo delle risorse e senza dipendenze dal database, Dozzle funziona comodamente insieme ai carichi di lavoro di produzione su qualsiasi VPS.
FunzionalitÃ principali di Dozzle
Streaming di log in tempo reale
Trasmette l'output live del container direttamente nel browser con scorrimento automatico, cosÃ¬ vedi nuove righe di log nel momento in cui vengono scritte.
Rilevamento istantaneo di container
Rileva automaticamente tutti i container in esecuzione sull'host â€” nessuna configurazione manuale necessaria per iniziare a visualizzare i log.
Ricerca e filtri
Cerca il contenuto del log per parola chiave o filtra per nome del container e intervallo di tempo per isolare rapidamente errori ed eventi rilevanti.
Vista multi-contenitore
Monitora diversi servizi affiancati in un'unica finestra del browser, riducendo il cambio di contesto durante le sessioni di debug.
Zero dipendenze esterne
Richiede solo il socket Docker â€” nessun database, nessun log shipper e nessun processo agente che consuma risorse aggiuntive.
PerchÃ© eseguire Dozzle su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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