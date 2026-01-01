Distribuisci EMQX con un click.
Broker MQTT open source ad alte prestazioni per IoT e messaggistica in tempo reale con una dashboard di gestione web integrata.
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Cosa puoi costruire con EMQX
EMQX Ã¨ un message broker MQTT open source altamente scalabile, progettato per IoT, automazione industriale e streaming di dati in tempo reale. Gestisce milioni di connessioni MQTT concorrenti con latenza sub-millisecondo e supporta MQTT 3.1, 3.1.1 e 5.0 insieme a MQTT su WebSockets. Un motore di regole integrato ti permette di elaborare, instradare e trasformare i messaggi dei dispositivi senza scrivere codice backend, connettendosi direttamente a database, servizi cloud ed endpoint HTTP.
La dashboard web inclusa fornisce un'interfaccia di gestione completa per il monitoraggio dello stato del cluster, delle statistiche di connessione, degli alberi di sottoscrizione e dei flussi del motore di regole in tempo reale. L'auto-hosting di EMQX sul tuo VPS ti dÃ il controllo completo sulla tua infrastruttura di messaggistica IoT â€” nessuna tariffa cloud per messaggio, nessun vendor lock-in e piena visibilitÃ sul tuo livello di comunicazione dei dispositivi.
FunzionalitÃ principali di EMQX
Supporto MQTT 5.0
Implementazione completa di MQTT 5.0 inclusa la scadenza della sessione, la scadenza dei messaggi, i codici di motivo, le sottoscrizioni condivise e i pattern di richiesta/risposta per moderne applicazioni IoT.
Motore di regole integrato
Elabora, filtra e instrada i messaggi dei dispositivi utilizzando regole simili a SQL che inoltrano i dati a database, Kafka, webhook HTTP o altri broker MQTT senza codice personalizzato.
MQTT su WebSockets
Connetti i browser web e i client JavaScript direttamente a EMQX tramite connessioni WebSocket sicure, consentendo dashboard IoT in tempo reale senza un bridge separato.
Pannello di controllo gestione web
Monitora i conteggi delle connessioni, gli alberi di sottoscrizione, le frequenze dei messaggi e le prestazioni del motore di regole in tempo reale tramite l'interfaccia web amministrativa integrata.
Alta Concorrenza
EMQX gestisce milioni di connessioni di dispositivi concorrenti su un singolo nodo, rendendolo adatto a tutto, dalle piccole configurazioni di domotica a implementazioni industriali su larga scala.
PerchÃ© eseguire EMQX su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .