Distribuisci GreptimeDB con 1 click.
Database di osservabilità unificata open source per metriche, log e tracce con SQL e PromQL su un unico motore.
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Cosa puoi costruire con GreptimeDB
GreptimeDB è un database di osservabilità open-source basato su Rust che memorizza metriche, log e tracce come eventi estesi in un unico motore colonnare. Un unico database sostituisce il tipico trio Prometheus, Loki ed Elasticsearch, permettendoti di unire i segnali in SQL e di servire dashboard, avvisi e agenti AI da un unico backend invece di tre.
L'auto-hosting di GreptimeDB sul tuo VPS mantiene la telemetria ad alta cardinalità sotto il tuo controllo senza fatturazione SaaS per singolo datapoint, e la stessa istanza supporta Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL e il protocollo di linea InfluxDB — così i collettori e le dashboard esistenti si collegano senza riscritture.
Funzionalità principali di GreptimeDB
Modello di dati unificato
Archivia metriche, log e tracce come eventi ampi con timestamp in un unico motore colonnare e unisci i segnali con SQL semplice.
SQL e PromQL
Interroga gli stessi dati con SQL per l'analisi e PromQL per le regole di avviso di Grafana — non è necessario un livello di query separato o un livello di traduzione.
OpenTelemetry nativo
Ingerisci OTLP per metriche, log e tracce direttamente, senza sidecar di esportazione o SDK specifici del fornitore tra i tuoi servizi e il database.
Ampio supporto protocollo
Accetta la scrittura remota di Prometheus, il protocollo di linea InfluxDB, il push di Loki e i client MySQL o PostgreSQL sulla stessa istanza per migrazioni drop-in.
Dashboard web integrata
Esplora tabelle, esegui query SQL e PromQL e ispeziona lo stato del cluster da un'interfaccia web integrata senza installare un frontend separato.
Object storage pronto
Configura S3, GCS o Azure Blob come storage primario con una cache su disco locale per ridurre i costi di conservazione a lungo termine sulla telemetria ad alto volume.
Perché eseguire GreptimeDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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