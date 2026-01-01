GreptimeDB è un database di osservabilità open-source basato su Rust che memorizza metriche, log e tracce come eventi estesi in un unico motore colonnare. Un unico database sostituisce il tipico trio Prometheus, Loki ed Elasticsearch, permettendoti di unire i segnali in SQL e di servire dashboard, avvisi e agenti AI da un unico backend invece di tre.

L'auto-hosting di GreptimeDB sul tuo VPS mantiene la telemetria ad alta cardinalità sotto il tuo controllo senza fatturazione SaaS per singolo datapoint, e la stessa istanza supporta Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL e il protocollo di linea InfluxDB — così i collettori e le dashboard esistenti si collegano senza riscritture.