Distribuisci KeeWeb con un click.
Gestore di password open source, basato sul web e pienamente compatibile con i database KeePass.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con KeeWeb
KeeWeb Ã¨ un gestore di password gratuito e open source che funziona interamente nel browser ed Ã¨ pienamente compatibile con il formato KeePass (.kdbx). Ti permette di aprire e gestire i tuoi vault KeePass esistenti direttamente dal tuo browser senza alcun plugin o client nativo â€” il tuo vault rimane sotto il tuo controllo sul tuo spazio di archiviazione.
Self-hosting KeeWeb sul tuo VPS significa che puoi accedere alle tue password da qualsiasi dispositivo con un browser, mantenendo l'applicazione stessa privata e indipendente dai servizi cloud di terze parti. I file del vault non vengono mai inviati a nessun server; vengono aperti e decrittografati lato client nel tuo browser.
FunzionalitÃ principali di KeeWeb
CompatibilitÃ KeePass
Apri e modifica qualsiasi file .kdbx creato da KeePass, KeePassXC o qualsiasi altra applicazione compatibile con KeePass senza conversione.
Sicurezza lato client
Tutta la decrittazione del vault avviene nel tuo browser â€” la tua password principale e i contenuti del vault non lasciano mai il tuo dispositivo nÃ© toccano il server.
Backend di archiviazione multipli
Carica i vault da file locali, Dropbox, Google Drive, OneDrive o qualsiasi archivio remoto compatibile con WebDAV.
Supporto Plugin
Estendi KeeWeb con i plugin della community per temi, campi personalizzati, generazione OTP e integrazioni aggiuntive.
Accesso multipiattaforma
Accedi alle tue password da qualsiasi dispositivo con un browser moderno â€” nessuna installazione nativa richiesta su desktop o dispositivi mobili.
PerchÃ© eseguire KeeWeb su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .