Distribuisci Komga con un click.
Server multimediale self-hosted per fumetti, manga, riviste ed eBook con supporto per OPDS, Kobo Sync e KOReader Sync.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Komga
Komga Ã¨ un media server open-source progettato specificamente per fumetti, manga, BD, riviste ed eBook. Scansiona la tua libreria di formati CBZ, CBR, EPUB, PDF e altri formati di archivio, estrae i metadati, genera miniature ed espone tutto tramite un lettore web veloce piÃ¹ feed OPDS, Kobo Sync e KOReader Sync per app native e dispositivi e-ink.
L'auto-hosting di Komga sul tuo VPS trasforma qualsiasi cartella di file di fumetti e manga in una libreria privata e mobile-friendly che puoi leggere da qualsiasi luogo â€” sul web, su un dispositivo e-ink Kobo o KOReader, o tramite app compatibili con OPDS come Panels, Chunky e KyBook. Non ci sono costi di abbonamento, nessun DRM e nessuna piattaforma decide cosa rimane nella tua libreria.
FunzionalitÃ principali di Komga
Fumetti e formati eBook
Gestisce CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB e PDF nativamente, con estrazione di metadati da ComicInfo.xml, EPUB OPF e tag ComicRack.
Lettore web integrato
Lettore web veloce e reattivo con modalitÃ a doppia pagina, layout adatti alla larghezza e all'altezza e sincronizzazione dei progressi di lettura su tutti i dispositivi.
Feed OPDS
Gli endpoint OPDS v1 e v2 rendono Komga compatibile con lettori nativi come Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader e decine di altri, pronto all'uso.
Sincronizzazione Kobo e KOReader
Il supporto nativo per Kobo Sync e KOReader Sync invia nuovi contenuti e ricorda la posizione di lettura sui dispositivi e-ink senza dover caricare i file manualmente.
Scansioni automatiche della libreria
Il monitoraggio in tempo reale del filesystem, unito a scansioni programmate, mantiene la libreria sincronizzata man mano che inserisci nuovi file di fumetti ed eBook nella cartella dei dati.
Multi-utente e condivisione
Librerie per utente, restrizioni di etÃ e ruoli di condivisione in sola lettura consentono a famiglie o gruppi di lettura di condividere un unico server senza intralciarsi a vicenda.
PerchÃ© eseguire Komga su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .