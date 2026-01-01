Komga Ã¨ un media server open-source progettato specificamente per fumetti, manga, BD, riviste ed eBook. Scansiona la tua libreria di formati CBZ, CBR, EPUB, PDF e altri formati di archivio, estrae i metadati, genera miniature ed espone tutto tramite un lettore web veloce piÃ¹ feed OPDS, Kobo Sync e KOReader Sync per app native e dispositivi e-ink.

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