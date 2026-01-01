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Server multimediale self-hosted per fumetti, manga, riviste ed eBook con supporto per OPDS, Kobo Sync e KOReader Sync.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Komga

Komga Ã¨ un media server open-source progettato specificamente per fumetti, manga, BD, riviste ed eBook. Scansiona la tua libreria di formati CBZ, CBR, EPUB, PDF e altri formati di archivio, estrae i metadati, genera miniature ed espone tutto tramite un lettore web veloce piÃ¹ feed OPDS, Kobo Sync e KOReader Sync per app native e dispositivi e-ink.

L'auto-hosting di Komga sul tuo VPS trasforma qualsiasi cartella di file di fumetti e manga in una libreria privata e mobile-friendly che puoi leggere da qualsiasi luogo â€” sul web, su un dispositivo e-ink Kobo o KOReader, o tramite app compatibili con OPDS come Panels, Chunky e KyBook. Non ci sono costi di abbonamento, nessun DRM e nessuna piattaforma decide cosa rimane nella tua libreria.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Komga

Fumetti e formati eBook

Gestisce CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB e PDF nativamente, con estrazione di metadati da ComicInfo.xml, EPUB OPF e tag ComicRack.

Lettore web integrato

Lettore web veloce e reattivo con modalitÃ  a doppia pagina, layout adatti alla larghezza e all'altezza e sincronizzazione dei progressi di lettura su tutti i dispositivi.

Feed OPDS

Gli endpoint OPDS v1 e v2 rendono Komga compatibile con lettori nativi come Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader e decine di altri, pronto all'uso.

Sincronizzazione Kobo e KOReader

Il supporto nativo per Kobo Sync e KOReader Sync invia nuovi contenuti e ricorda la posizione di lettura sui dispositivi e-ink senza dover caricare i file manualmente.

Scansioni automatiche della libreria

Il monitoraggio in tempo reale del filesystem, unito a scansioni programmate, mantiene la libreria sincronizzata man mano che inserisci nuovi file di fumetti ed eBook nella cartella dei dati.

Multi-utente e condivisione

Librerie per utente, restrizioni di etÃ  e ruoli di condivisione in sola lettura consentono a famiglie o gruppi di lettura di condividere un unico server senza intralciarsi a vicenda.

PerchÃ© eseguire Komga su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
Omkar

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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