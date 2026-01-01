Distribuisci Microweber con installazione in un clic.
Website builder drag and drop open source e CMS con e-commerce integrato, basato su Laravel.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Microweber
Microweber Ã¨ un CMS open source e un costruttore di siti web che ti permette di assemblare pagine, blog e negozi online trascinando i blocchi direttamente sulla pagina live â€” senza anteprima amministrativa separata, senza codifica del template. Basato su Laravel e con licenza MIT, include un motore e-commerce completo, contenuti multilingue e un sistema di moduli che copre negozi, gallerie, moduli di contatto e articoli di blog pronti all'uso.
L'auto-hosting di Microweber sul tuo VPS mantiene i file del tuo sito, gli ordini dei clienti e i media caricati interamente sotto il tuo controllo, senza costi per sito, senza tagli sulle transazioni e senza restrizioni della piattaforma su temi o moduli che puoi installare.
FunzionalitÃ principali di Microweber
Live editor drag and drop
Modifica le pagine direttamente sul front-end trascinando blocchi, testo e immagini al loro posto â€” il layout che crei Ã¨ esattamente ciÃ² che vedono i visitatori.
E-commerce integrato
Lancia un negozio online con cataloghi di prodotti, carrello, checkout e gestione degli ordini integrati nel core â€” nessun plugin o abbonamento separato richiesto.
Laravel fondazione
Costruito sul framework PHP Laravel, offre agli sviluppatori una struttura MVC familiare, pacchetti Composer ed Eloquent ORM per estendere in sicurezza la piattaforma.
Contenuti multilingue
Pubblica lo stesso sito in piÃ¹ lingue con strumenti di traduzione nativi, cosÃ¬ puoi raggiungere un pubblico internazionale senza plugin di terze parti.
Ecosistema di moduli
Aggiungi gallerie, moduli di contatto, slider, negozi e post di blog come moduli riutilizzabili che possono essere trascinati su qualsiasi pagina e riconfigurati visivamente.
Temi white label
Personalizza liberamente modelli, branding e layout sotto licenza MIT â€” ideale per le agenzie che creano siti per i clienti senza vincoli di fornitore.
PerchÃ© eseguire Microweber su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .