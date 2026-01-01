Distribuisci Kapowarr con un click.
Gestore di libreria di fumetti autogestito che scarica, organizza e gestisce automaticamente la tua collezione di fumetti digitali.
Scegli un piano VPS per Kapowarr
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Kapowarr
Kapowarr Ã¨ un gestore di librerie di fumetti self-hosted, costruito per l'ecosistema arr, progettato per automatizzare il download, la ridenominazione e l'organizzazione di fumetti digitali, volumi e graphic novel. Come Sonarr per i programmi TV o Radarr per i film, Kapowarr ti permette di aggiungere i titoli che vuoi seguire e poi cerca e scarica automaticamente nuovi numeri non appena diventano disponibili da una serie di fonti supportate.
L'applicazione puÃ² importare librerie di fumetti esistenti, convertire formati di file e organizzare i file secondo schemi di denominazione personalizzabili. Eseguire Kapowarr su un VPS mantiene la tua libreria accessibile da qualsiasi luogo, automatizzando il lavoro di manutenzione che altrimenti richiederebbe uno sforzo manuale continuo.
FunzionalitÃ principali di Kapowarr
Scaricamenti automatici dei problemi
Aggiungi i volumi che vuoi seguire e Kapowarr cerca e scarica automaticamente i nuovi numeri non appena vengono rilasciati.
Importazione e organizzazione della libreria
Importa una libreria di fumetti esistente e lascia che Kapowarr rinomini, sposti e organizzi i file secondo il tuo schema di denominazione preferito.
Download multi-sorgente
Scarica da link DDL, Pixeldrain, Mega e molte altre fonti con qualitÃ e preferenze di formato configurabili.
Conversione formato
Estrai e converti automaticamente i file archivio scaricati nel tuo formato fumetto preferito durante il processo di importazione.
Ricerca manuale e automatica
Usa la ricerca monitorata con un clic per acquisire interi volumi automaticamente, oppure sfoglia e scegli rilasci specifici con la ricerca manuale.
PerchÃ© eseguire Kapowarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .