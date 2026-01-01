Distribuisci PeerTube con installazione in un click.
Piattaforma video federata peer-to-peer per pubblicare e condividere video senza dipendere da YouTube o da un'infrastruttura centrale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con PeerTube
PeerTube Ã¨ una piattaforma di hosting video gratuita, open-source e federata, costruita come alternativa auto-sovrana a YouTube e Vimeo. Ogni istanza di PeerTube Ã¨ indipendente ma interconnessa tramite il protocollo ActivityPub, cosÃ¬ i tuoi spettatori possono seguire i canali da qualsiasi altro server PeerTube mentre ogni video, commento e abbonamento risiede sull'infrastruttura che controlli.
Lo streaming peer-to-peer WebRTC consente agli spettatori di condividere la larghezza di banda tra loro, cosÃ¬ un singolo video popolare non fa crashare il tuo server durante i picchi di traffico. Il pacchetto PostgreSQL, Redis e la pipeline di transcodifica vengono eseguiti interamente sul tuo VPS, offrendo a creatori e comunitÃ la piena proprietÃ dei loro contenuti, del pubblico e delle politiche di moderazione â€” nessun feed algoritmico, nessuna demonetizzazione, nessun intermediario pubblicitario.
FunzionalitÃ principali di PeerTube
Federato tramite ActivityPub
Gli spettatori da qualsiasi istanza PeerTube, Mastodon o altra istanza ActivityPub possono seguire il tuo canale, commentare e condividere video attraverso il Fediverso.
Streaming peer-to-peer
WebRTC basato su browser riduce la larghezza di banda del server consentendo agli spettatori di condividere frammenti video, in modo che un caricamento virale non faccia crashare il tuo VPS.
Transcodifica integrata
La transcodifica automatica genera diversi livelli di qualitÃ per ogni caricamento â€” da 240p a 4K â€” senza servizi di transcodifica esterni.
Live streaming e RTMP
Trasmetti in diretta da OBS o qualsiasi codificatore compatibile con RTMP direttamente sul tuo canale PeerTube con registrazione e repliche.
Gestione canali e playlist
Organizza i video in canali, playlist e serie con miniature personalizzate, descrizioni e permessi per i collaboratori.
Open API e incorporazioni
Incorpora video ovunque con un iframe a riga singola e integra con strumenti esterni tramite un'API REST completamente documentata.
PerchÃ© eseguire PeerTube su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .