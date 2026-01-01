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Piattaforma video federata peer-to-peer per pubblicare e condividere video senza dipendere da YouTube o da un'infrastruttura centrale.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con PeerTube

PeerTube Ã¨ una piattaforma di hosting video gratuita, open-source e federata, costruita come alternativa auto-sovrana a YouTube e Vimeo. Ogni istanza di PeerTube Ã¨ indipendente ma interconnessa tramite il protocollo ActivityPub, cosÃ¬ i tuoi spettatori possono seguire i canali da qualsiasi altro server PeerTube mentre ogni video, commento e abbonamento risiede sull'infrastruttura che controlli.

Lo streaming peer-to-peer WebRTC consente agli spettatori di condividere la larghezza di banda tra loro, cosÃ¬ un singolo video popolare non fa crashare il tuo server durante i picchi di traffico. Il pacchetto PostgreSQL, Redis e la pipeline di transcodifica vengono eseguiti interamente sul tuo VPS, offrendo a creatori e comunitÃ  la piena proprietÃ  dei loro contenuti, del pubblico e delle politiche di moderazione â€” nessun feed algoritmico, nessuna demonetizzazione, nessun intermediario pubblicitario.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di PeerTube

Federato tramite ActivityPub

Gli spettatori da qualsiasi istanza PeerTube, Mastodon o altra istanza ActivityPub possono seguire il tuo canale, commentare e condividere video attraverso il Fediverso.

Streaming peer-to-peer

WebRTC basato su browser riduce la larghezza di banda del server consentendo agli spettatori di condividere frammenti video, in modo che un caricamento virale non faccia crashare il tuo VPS.

Transcodifica integrata

La transcodifica automatica genera diversi livelli di qualitÃ  per ogni caricamento â€” da 240p a 4K â€” senza servizi di transcodifica esterni.

Live streaming e RTMP

Trasmetti in diretta da OBS o qualsiasi codificatore compatibile con RTMP direttamente sul tuo canale PeerTube con registrazione e repliche.

Gestione canali e playlist

Organizza i video in canali, playlist e serie con miniature personalizzate, descrizioni e permessi per i collaboratori.

Open API e incorporazioni

Incorpora video ovunque con un iframe a riga singola e integra con strumenti esterni tramite un'API REST completamente documentata.

PerchÃ© eseguire PeerTube su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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