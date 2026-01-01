PeerTube Ã¨ una piattaforma di hosting video gratuita, open-source e federata, costruita come alternativa auto-sovrana a YouTube e Vimeo. Ogni istanza di PeerTube Ã¨ indipendente ma interconnessa tramite il protocollo ActivityPub, cosÃ¬ i tuoi spettatori possono seguire i canali da qualsiasi altro server PeerTube mentre ogni video, commento e abbonamento risiede sull'infrastruttura che controlli.

Lo streaming peer-to-peer WebRTC consente agli spettatori di condividere la larghezza di banda tra loro, cosÃ¬ un singolo video popolare non fa crashare il tuo server durante i picchi di traffico. Il pacchetto PostgreSQL, Redis e la pipeline di transcodifica vengono eseguiti interamente sul tuo VPS, offrendo a creatori e comunitÃ la piena proprietÃ dei loro contenuti, del pubblico e delle politiche di moderazione â€” nessun feed algoritmico, nessuna demonetizzazione, nessun intermediario pubblicitario.