Casdoor è una piattaforma open source di Identity and Access Management (IAM) che funge da server di autenticazione centralizzato per le tue applicazioni. Costruito con supporto nativo per OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML e LDAP, permette a qualsiasi applicazione di delegare l'accesso utente a un unico servizio fidato — eliminando i sistemi di accesso per singola app e fornendo agli utenti un unico set di credenziali per l'intera tua infrastruttura.

L'auto-hosting di Casdoor mantiene le credenziali e i dati di sessione dei tuoi utenti completamente sotto il tuo controllo, senza costi per utente e senza vendor lock-in. L'autenticazione a più fattori integrata, le integrazioni di login social e le autorizzazioni granulari tramite Casbin lo rendono una piattaforma di identità completa per team di qualsiasi dimensione.