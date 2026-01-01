Distribuisci Casdoor con 1 click.
Piattaforma open source per la gestione delle identità e degli accessi con OAuth 2.0, OIDC e SAML per il single sign-on centralizzato.
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Cosa puoi costruire con Casdoor
Casdoor è una piattaforma open source di Identity and Access Management (IAM) che funge da server di autenticazione centralizzato per le tue applicazioni. Costruito con supporto nativo per OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML e LDAP, permette a qualsiasi applicazione di delegare l'accesso utente a un unico servizio fidato — eliminando i sistemi di accesso per singola app e fornendo agli utenti un unico set di credenziali per l'intera tua infrastruttura.
L'auto-hosting di Casdoor mantiene le credenziali e i dati di sessione dei tuoi utenti completamente sotto il tuo controllo, senza costi per utente e senza vendor lock-in. L'autenticazione a più fattori integrata, le integrazioni di login social e le autorizzazioni granulari tramite Casbin lo rendono una piattaforma di identità completa per team di qualsiasi dimensione.
Funzionalità principali di Casdoor
Protocolli SSO universali
Il supporto per OAuth 2.0, OpenID Connect e SAML consente a Casdoor di agire come provider di identità per praticamente qualsiasi applicazione, pronto all'uso.
Autenticazione a più fattori
Imponi TOTP, chiavi hardware WebAuthn, codici SMS o Face ID a tutte le applicazioni connesse con policy MFA per app.
Fornitori di social login
I connettori integrati per GitHub, Google, Microsoft e decine di altri provider consentono agli utenti di accedere con account esistenti.
Controllo degli accessi granulare
Le policy ACL, RBAC e ABAC basate su Casbin controllano esattamente quali utenti e ruoli possono accedere a quali risorse all'interno della tua infrastruttura.
Supporto multi-organizzazione
Gestisci più organizzazioni isolate con pool di utenti, applicazioni e politiche separate da una singola istanza Casdoor.
Perché eseguire Casdoor su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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