BugSink è una piattaforma di tracciamento degli errori self-hosted che cattura, raggruppa e segnala le eccezioni delle applicazioni attraverso i tuoi servizi in tempo reale. Costruito con Django e Python, fornisce gli stack trace, il contesto dell'errore e la deduplicazione di cui i team di sviluppo hanno bisogno per diagnosticare e risolvere i problemi rapidamente — senza inviare informazioni di debug sensibili a un servizio di terze parti.

L'auto-hosting sul tuo VPS elimina i prezzi basati sul volume di errori, rimuove le preoccupazioni sulla residenza dei dati per i settori regolamentati e ti permette di integrare il tracciamento degli errori direttamente con la tua infrastruttura esistente. Questa implementazione abbina BugSink a MySQL per una memorizzazione duratura degli errori e crea automaticamente un utente amministratore al primo avvio.