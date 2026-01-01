Distribuisci BugSink con installazione in un clic.
Piattaforma di tracciamento errori self-hosted per il monitoraggio delle eccezioni delle applicazioni, con controllo completo sui dati di debug sensibili.
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Cosa puoi costruire con BugSink
BugSink è una piattaforma di tracciamento degli errori self-hosted che cattura, raggruppa e segnala le eccezioni delle applicazioni attraverso i tuoi servizi in tempo reale. Costruito con Django e Python, fornisce gli stack trace, il contesto dell'errore e la deduplicazione di cui i team di sviluppo hanno bisogno per diagnosticare e risolvere i problemi rapidamente — senza inviare informazioni di debug sensibili a un servizio di terze parti.
L'auto-hosting sul tuo VPS elimina i prezzi basati sul volume di errori, rimuove le preoccupazioni sulla residenza dei dati per i settori regolamentati e ti permette di integrare il tracciamento degli errori direttamente con la tua infrastruttura esistente. Questa implementazione abbina BugSink a MySQL per una memorizzazione duratura degli errori e crea automaticamente un utente amministratore al primo avvio.
Funzionalità principali di BugSink
Raggruppamento automatico degli errori
Deduplica e raggruppa eccezioni simili in modo che il tuo team veda un problema risolvibile invece di migliaia di avvisi identici che inondano la dashboard.
Tracce dello stack dettagliate
Cattura stack trace completi con contesto sorgente e stato delle variabili al momento di ogni errore, fornendo agli sviluppatori tutto il necessario per riprodurre e correggere i bug.
Supporto SDK multi-lingua
Si integra con SDK popolari su più linguaggi di programmazione e framework in modo da poter convogliare gli errori da tutti i tuoi servizi in un unico posto.
Notifiche in tempo reale
Gli avvisi si attivano nel momento in cui vengono rilevati nuovi tipi di errore, consentendo ai team di rispondere prima che i problemi si aggravino e colpiscano più utenti.
Completa Sovranità dei dati
Tutti i dati di errore, gli stack trace e il contesto utente rimangono sul tuo VPS, soddisfacendo i requisiti di conformità e impedendo che informazioni sensibili lascino la tua infrastruttura.
Perché eseguire BugSink su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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