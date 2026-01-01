Distribuisci ImmuDB con un click.
Database immutabile e inalterabile con verifica crittografica per l'integritÃ dei dati verificabile.
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Cosa puoi costruire con ImmuDB
ImmuDB Ã¨ un database open-source, immutabile, scritto in Go che preserva la cronologia completa di tutte le modifiche ai dati. Ogni scrittura Ã¨ verificata crittograficamente, rendendo impossibile alterare o eliminare i record senza essere rilevati â€” fornendoti una traccia di audit a prova di manomissione per design.
Distribuibile come server autonomo, ImmuDB supporta modelli di dati key-value, SQL e document, e viene fornito con una console web integrata per la navigazione dei dati e la gestione degli utenti. L'auto-hosting ti dÃ il pieno controllo di log di audit sensibili, record di conformitÃ e cronologia delle transazioni sulla tua infrastruttura, senza dipendenze esterne.
FunzionalitÃ principali di ImmuDB
Conservazione a prova di manomissione
Ogni record Ã¨ collegato tramite hash crittografici, quindi qualsiasi modifica o eliminazione Ã¨ immediatamente rilevabile da clienti o revisori.
Supporto multi-modello
Interroga i dati utilizzando interfacce key-value, SQL o documentali â€” tutte che condividono lo stesso motore di archiviazione immutabile senza migrazioni di schema tra i modelli.
Console web integrata
Un'UI web integrata sulla porta 8080 ti permette di esplorare database, eseguire query SQL e gestire utenti senza installare strumenti aggiuntivi.
Verifica crittografica
I client possono verificare autonomamente l'integritÃ di qualsiasi valore che leggono utilizzando le prove ad albero di Merkle, eliminando la necessitÃ di fidarsi ciecamente del server.
Storico completo degli audit
Tutte le versioni di ogni chiave sono conservate permanentemente, fornendo ai team di conformitÃ e agli auditor una catena di custodia completa e verificabile per ogni punto dati.
PerchÃ© eseguire ImmuDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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