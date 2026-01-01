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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con SolidInvoice

SolidInvoice Ã¨ un'applicazione di fatturazione open-source costruita sul framework Symfony, progettata per freelance, consulenti e piccole imprese che necessitano di uno strumento di fatturazione pulito e mirato senza costi SaaS mensili. Copre l'intero flusso di lavoro dal preventivo all'incasso: gestisci clienti e contatti, invia preventivi che si convertono in fatture, traccia i pagamenti e configura tasse e valute per adattarle alla tua giurisdizione.

L'auto-hosting di SolidInvoice sul tuo VPS mantiene i registri dei clienti, la cronologia delle fatture e i dati di pagamento su un'infrastruttura che controlli â€” nessun costo per utente, nessun costo per fattura e nessun accesso di terze parti a informazioni finanziarie sensibili. Una procedura guidata di prima esecuzione ti guida attraverso la configurazione del database e la creazione dell'account amministratore iniziale, e il servizio MySQL incluso memorizza tutti i dati transazionali dietro HTTPS gestito da Traefik fin dal primo deployment.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di SolidInvoice

Preventivi e fatture

Emetti preventivi professionali che si convertono in fatture con un solo clic, eliminando la duplicazione dell'inserimento dei dati nell'intero flusso di lavoro dalla vendita alla fatturazione.

Gestione clienti

Tieni traccia di clienti, contatti e saldi di credito in una directory centrale con la cronologia delle fatture per cliente e i saldi in sospeso.

Fatture ricorrenti

Pianifica fatture ricorrenti per i clienti con contratto di mantenimento e la fatturazione degli abbonamenti, con generazione automatica nel ciclo che definisci.

Tracciamento pagamenti

Registra pagamenti parziali e completi per le fatture, con supporto integrato per gateway di pagamento plug-in come Stripe e PayPal.

Multivaluta e imposte

Fattura ai clienti internazionali nella loro valuta locale e configura piÃ¹ aliquote fiscali per gestire l'IVA, la GST e le strutture fiscali regionali.

Costruito su Symfony

Alimentato dal maturo framework PHP Symfony, che fornisce una base stabile ed estensibile con una comprovata esperienza di manutenzione a lungo termine.

PerchÃ© eseguire SolidInvoice su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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