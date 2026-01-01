SolidInvoice Ã¨ un'applicazione di fatturazione open-source costruita sul framework Symfony, progettata per freelance, consulenti e piccole imprese che necessitano di uno strumento di fatturazione pulito e mirato senza costi SaaS mensili. Copre l'intero flusso di lavoro dal preventivo all'incasso: gestisci clienti e contatti, invia preventivi che si convertono in fatture, traccia i pagamenti e configura tasse e valute per adattarle alla tua giurisdizione.

L'auto-hosting di SolidInvoice sul tuo VPS mantiene i registri dei clienti, la cronologia delle fatture e i dati di pagamento su un'infrastruttura che controlli â€” nessun costo per utente, nessun costo per fattura e nessun accesso di terze parti a informazioni finanziarie sensibili. Una procedura guidata di prima esecuzione ti guida attraverso la configurazione del database e la creazione dell'account amministratore iniziale, e il servizio MySQL incluso memorizza tutti i dati transazionali dietro HTTPS gestito da Traefik fin dal primo deployment.