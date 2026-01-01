Distribuisci Tududi con installazione in 1 click.
Gestore di attività e progetti autogestito con sincronizzazione CalDAV, attività ricorrenti e autenticazione OIDC.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Tududi
Tududi è un'applicazione per la produttività self-hosted per la gestione di attività, progetti, aree e note in una struttura gerarchica pulita. Va oltre le semplici liste di cose da fare con un motore completo per attività ricorrenti, la sincronizzazione CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), l'integrazione con Telegram per la creazione di attività e i riepiloghi giornalieri, e OIDC/SSO opzionale per le implementazioni di team. L'interfaccia supporta 24 lingue e modalità scura/chiara.
L'hosting autonomo di Tududi mantiene i tuoi dati delle attività interamente sul tuo server — nessun abbonamento, nessun data mining e nessun accesso di terze parti ai tuoi progetti e alle tue note. Poiché funziona su SQLite, non c'è alcun servizio di database separato da gestire: un container, due volumi, e il tuo strumento di produttività è in esecuzione dietro HTTPS.
Funzionalità principali di Tududi
Gerarchia di progetti e aree
Organizza le attività all'interno dei progetti, raggruppa i progetti in aree e monitora l'avanzamento delle sottoattività — tutto in un'unica interfaccia pulita.
Sincronizzazione CalDAV
Sincronizza le attività bidirezionalmente con qualsiasi client compatibile con CalDAV: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird e altro ancora.
Motore di attività ricorrenti
Pianifica attività da ripetere con cadenza giornaliera, settimanale, mensile o personalizzata con generazione automatica delle istanze future.
Integrazione Telegram
Crea attività e ricevi riepiloghi giornalieri tramite un bot di Telegram senza aprire l'interfaccia web.
Supporto OIDC e SSO
Autenticati tramite Google, Okta, Keycloak, Azure AD o qualsiasi provider OpenID Connect per le distribuzioni per team.
Perché eseguire Tududi su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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