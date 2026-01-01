Tududi è un'applicazione per la produttività self-hosted per la gestione di attività, progetti, aree e note in una struttura gerarchica pulita. Va oltre le semplici liste di cose da fare con un motore completo per attività ricorrenti, la sincronizzazione CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), l'integrazione con Telegram per la creazione di attività e i riepiloghi giornalieri, e OIDC/SSO opzionale per le implementazioni di team. L'interfaccia supporta 24 lingue e modalità scura/chiara.

L'hosting autonomo di Tududi mantiene i tuoi dati delle attività interamente sul tuo server — nessun abbonamento, nessun data mining e nessun accesso di terze parti ai tuoi progetti e alle tue note. Poiché funziona su SQLite, non c'è alcun servizio di database separato da gestire: un container, due volumi, e il tuo strumento di produttività è in esecuzione dietro HTTPS.