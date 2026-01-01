Distribuisci Plane con installazione in un click.
Piattaforma di gestione progetti open source per il tracciamento dei problemi, i cicli di sprint e le roadmap di prodotto â€” un'alternativa self-hosted a Jira e Linear.
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Cosa puoi costruire con Plane
Plane Ã¨ una potente piattaforma di gestione progetti open-source che funge da alternativa moderna a Jira, Linear, Monday.com e ClickUp. I team tracciano i problemi, gestiscono cicli di sprint con grafici burn-down, pianificano roadmap di prodotto e collaborano in tempo reale â€” il tutto senza costi per utente o dati che lasciano la tua infrastruttura.
Il deployment self-hosted include PostgreSQL, cache Valkey, coda di messaggi RabbitMQ e storage oggetti MinIO per una configurazione completamente autonoma. A differenza degli strumenti di progetto SaaS che addebitano per posto, l'esecuzione di Plane sul tuo VPS offre utenti e progetti illimitati a un costo fisso dell'infrastruttura con la completa proprietÃ dei dati.
FunzionalitÃ principali di Plane
Tracciamento dei problemi
Crea e gestisci elementi di lavoro con testo formattato, allegati, sotto-problemi e riferimenti tra progetti in un'unica vista centralizzata.
Cicli di sprint
Esegui sprint agili con grafici burn-down e il monitoraggio dell'andamento del team per mantenere la cadenza di sviluppo nei tempi previsti.
Roadmap di prodotto
Pianifica e comunica la direzione del prodotto con roadmap visive che si collegano direttamente ai problemi e ai moduli che realizzano ogni traguardo.
Collaborazione in tempo reale
Gli aggiornamenti in tempo reale garantiscono che ogni membro del team veda l'ultimo stato dei problemi, i commenti e gli incarichi senza aggiornamenti manuali.
Viste personalizzabili
Crea viste filtrate di bacheca, elenco e calendario che possono essere salvate e condivise con il team per una visibilitÃ coerente del progetto.
Moduli e Analisi
Raggruppa i problemi correlati in moduli per progetti complessi, quindi monitora i progressi con analisi integrate e visualizzazioni delle tendenze.
PerchÃ© eseguire Plane su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .