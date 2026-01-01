Distribuisci Typesense con installazione in un click.
Motore di ricerca open-source veloce con tolleranza ai refusi, ricerca sfaccettata e risultati istantanei come alternativa a Elasticsearch e Algolia.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Typesense
Typesense Ã¨ un motore di ricerca moderno, adatto agli sviluppatori, costruito per velocitÃ e semplicitÃ . Offre risultati di ricerca in meno di un millisecondo con tolleranza ai refusi integrata, ranking intelligente, filtraggio sfaccettato e geo-ricerca â€” senza la complessitÃ operativa di Elasticsearch.
L'auto-hosting di Typesense su un VPS ti offre un backend di ricerca dedicato senza costi per query e il pieno controllo su indicizzazione, progettazione dello schema e configurazione del ranking. Ãˆ progettato come un'alternativa conveniente ad Algolia per gli sviluppatori che desiderano potenti capacitÃ di ricerca di livello produttivo senza pagare i prezzi SaaS su larga scala.
FunzionalitÃ principali di Typesense
Ricerca tollerante ai refusi
Corregge automaticamente gli errori di ortografia nelle query di ricerca in modo che gli utenti trovino sempre risultati anche con un input imperfetto.
Risultati istantanei
L'indicizzazione in memoria offre risposte alle query in meno di un millisecondo per un'esperienza di ricerca rapida e reattiva.
Filtri a faccette
Consenti agli utenti di affinare i risultati per categoria, fascia di prezzo, valutazione o qualsiasi campo personalizzato con il supporto di facet integrato.
Ricerca geo
Cerca e filtra i record per prossimitÃ geografica utilizzando i campi di latitudine e longitudine con query di raggio.
Semplice API
Un'API REST pulita e librerie client ufficiali per JavaScript, Python, Ruby, Go e PHP rendono l'integrazione semplice.
PerchÃ© eseguire Typesense su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .