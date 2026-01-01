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Strumento di automazione che sincronizza i profili di qualità e i formati personalizzati dai database della community alle tue istanze Radarr e Sonarr.

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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Velocità di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Profilarr

Profilarr collega le tue istanze Radarr e Sonarr auto-ospitate a database di profili di qualità e formati personalizzati mantenuti dalla community, applicando automaticamente configurazioni testate invece di richiedere l'inserimento manuale. Sostituisce ore di ottimizzazione per istanza con una singola operazione di sincronizzazione, mantenendo ogni app arr nel tuo stack allineata con gli ultimi standard della community.

Ospitare Profilarr autonomamente insieme al tuo stack multimediale significa che gli aggiornamenti dei profili avvengono secondo la tua pianificazione, con piena visibilità su cosa è cambiato e perché — senza dipendere da servizi esterni per inviare la configurazione alle tue app locali.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Profilarr

Automazione della sincronizzazione del profilo

Estrae profili di qualità da database remoti della community e li applica a Radarr e Sonarr senza copia-incolla manuale tra le istanze.

Gestione del formato personalizzato

Sincronizza le definizioni di formato personalizzate e i punteggi in modo che ogni istanza nel tuo stack utilizzi la stessa configurazione testata.

Supporto multi-istanza

Gestisce più istanze di Radarr e Sonarr da un'unica interfaccia, mantenendole tutte coerenti senza duplicare gli sforzi.

Web UI incluso

Interfaccia basata su browser per la gestione delle connessioni, l'attivazione delle sincronizzazioni e la revisione delle modifiche applicate — non sono richiesti SSH o CLI.

Configurazione persistente

Tutte le credenziali dell'istanza e lo stato di sincronizzazione sono archiviati su un volume Docker denominato, sopravvivendo ai riavvii del container e agli aggiornamenti dell'immagine.

Perché eseguire Profilarr su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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