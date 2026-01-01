Distribuisci Profilarr con installazione a un click.
Strumento di automazione che sincronizza i profili di qualità e i formati personalizzati dai database della community alle tue istanze Radarr e Sonarr.
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Cosa puoi costruire con Profilarr
Profilarr collega le tue istanze Radarr e Sonarr auto-ospitate a database di profili di qualità e formati personalizzati mantenuti dalla community, applicando automaticamente configurazioni testate invece di richiedere l'inserimento manuale. Sostituisce ore di ottimizzazione per istanza con una singola operazione di sincronizzazione, mantenendo ogni app arr nel tuo stack allineata con gli ultimi standard della community.
Ospitare Profilarr autonomamente insieme al tuo stack multimediale significa che gli aggiornamenti dei profili avvengono secondo la tua pianificazione, con piena visibilità su cosa è cambiato e perché — senza dipendere da servizi esterni per inviare la configurazione alle tue app locali.
Funzionalità principali di Profilarr
Automazione della sincronizzazione del profilo
Estrae profili di qualità da database remoti della community e li applica a Radarr e Sonarr senza copia-incolla manuale tra le istanze.
Gestione del formato personalizzato
Sincronizza le definizioni di formato personalizzate e i punteggi in modo che ogni istanza nel tuo stack utilizzi la stessa configurazione testata.
Supporto multi-istanza
Gestisce più istanze di Radarr e Sonarr da un'unica interfaccia, mantenendole tutte coerenti senza duplicare gli sforzi.
Web UI incluso
Interfaccia basata su browser per la gestione delle connessioni, l'attivazione delle sincronizzazioni e la revisione delle modifiche applicate — non sono richiesti SSH o CLI.
Configurazione persistente
Tutte le credenziali dell'istanza e lo stato di sincronizzazione sono archiviati su un volume Docker denominato, sopravvivendo ai riavvii del container e agli aggiornamenti dell'immagine.
Perché eseguire Profilarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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