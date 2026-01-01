Distribuisci Calibre-Web con un click.
Interfaccia web moderna per la tua libreria di ebook Calibre, accessibile da qualsiasi dispositivo con un browser.
Scegli un piano VPS per Calibre-Web
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Calibre-Web
Calibre-Web offre un'interfaccia pulita, basata su browser, per gestire e leggere ebook archiviati in un database Calibre. Supporta i formati EPUB, PDF, MOBI, AZW3 e fumetti, include un lettore di ebook integrato con temi personalizzabili e consente a più utenti di mantenere liste di lettura e progressi separati — il tutto senza richiedere l'app desktop di Calibre.
L'auto-hosting di Calibre-Web sul tuo VPS ti offre una libreria digitale personale accessibile da qualsiasi luogo, senza tracciamento, senza restrizioni DRM e con il controllo completo sui tuoi dati di lettura e sulla tua collezione.
Funzionalità principali di Calibre-Web
Lettore di ebook integrato
Leggi EPUB e altri formati direttamente nel browser con caratteri, temi regolabili e monitoraggio dei progressi di lettura.
Supporto multi-utente
Ogni utente ottiene liste di lettura individuali, progressi e preferenze senza condividere un singolo account o una visualizzazione della collezione.
Supporto per più formati
Gestisce EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR e CBZ così l'intera tua libreria — libri, fumetti e riviste — vive in un unico posto.
Invia al dispositivo
Invia libri direttamente a Kindle o altri e-reader, così il tuo dispositivo preferito ha sempre il contenuto che desideri senza trasferimenti manuali.
Gestione dei metadati
Modifica i dettagli del libro, le copertine, i tag e le informazioni sulla serie per mantenere una libreria ben organizzata e ricercabile man mano che cresce.
Perché eseguire Calibre-Web su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.