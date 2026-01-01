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Sistema di token honeypot open source che ti avvisa silenziosamente quando qualcuno accede ai tuoi dati, file o credenziali.

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Velocità di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Canarytokens

Canarytokens è un sistema honeypot open-source che ti permette di creare trappole invisibili nella tua infrastruttura. Genera token di tracciamento sotto forma di URL, nomi DNS, documenti, indirizzi email, configurazioni WireGuard e altro ancora — quindi incorporali in file sensibili, sistemi o configurazioni di rete. Nel momento in cui un attaccante o un utente non autorizzato interagisce con un token, ricevi un avviso istantaneo con i dettagli sull'accesso.

A differenza del rilevamento delle intrusioni tradizionale, Canarytokens non richiede agenti, monitoraggio dei log e configurazioni complesse. L'auto-hosting ti offre il pieno controllo sui tuoi dati di avviso e ti permette di generare token illimitati senza limiti di abbonamento.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Canarytokens

Avvisi di violazione istantanei

Ricevi notifiche immediate nel momento in cui un token viene attivato, dandoti un avviso tempestivo di accesso non autorizzato o esfiltrazione di dati.

Decine di tipi di token

Crea honeypot come URL, record DNS, documenti Word, PDF, chiavi AWS, indirizzi email, configurazioni WireGuard e altro ancora per coprire ogni superficie di attacco.

Rilevamento senza agente

I token funzionano senza installare alcun software sui sistemi monitorati — basta posizionare il token e attendere l'avviso.

Controllo self-hosted

Gestisci il tuo server Canarytokens per mantenere privati tutti i dati degli incidenti, generare token illimitati e personalizzare gli avvisi in base alle tue esigenze.

Ricca cronologia incidenti

Ogni token attivato acquisisce indirizzi IP, agenti utente, timestamp e dati di geolocalizzazione per indagini forensi.

Perché eseguire Canarytokens su Hostinger

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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