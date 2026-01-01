Distribuisci Canarytokens con installazione in un click.
Sistema di token honeypot open source che ti avvisa silenziosamente quando qualcuno accede ai tuoi dati, file o credenziali.
Scegli un piano VPS per Canarytokens
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Canarytokens
Canarytokens è un sistema honeypot open-source che ti permette di creare trappole invisibili nella tua infrastruttura. Genera token di tracciamento sotto forma di URL, nomi DNS, documenti, indirizzi email, configurazioni WireGuard e altro ancora — quindi incorporali in file sensibili, sistemi o configurazioni di rete. Nel momento in cui un attaccante o un utente non autorizzato interagisce con un token, ricevi un avviso istantaneo con i dettagli sull'accesso.
A differenza del rilevamento delle intrusioni tradizionale, Canarytokens non richiede agenti, monitoraggio dei log e configurazioni complesse. L'auto-hosting ti offre il pieno controllo sui tuoi dati di avviso e ti permette di generare token illimitati senza limiti di abbonamento.
Funzionalità principali di Canarytokens
Avvisi di violazione istantanei
Ricevi notifiche immediate nel momento in cui un token viene attivato, dandoti un avviso tempestivo di accesso non autorizzato o esfiltrazione di dati.
Decine di tipi di token
Crea honeypot come URL, record DNS, documenti Word, PDF, chiavi AWS, indirizzi email, configurazioni WireGuard e altro ancora per coprire ogni superficie di attacco.
Rilevamento senza agente
I token funzionano senza installare alcun software sui sistemi monitorati — basta posizionare il token e attendere l'avviso.
Controllo self-hosted
Gestisci il tuo server Canarytokens per mantenere privati tutti i dati degli incidenti, generare token illimitati e personalizzare gli avvisi in base alle tue esigenze.
Ricca cronologia incidenti
Ogni token attivato acquisisce indirizzi IP, agenti utente, timestamp e dati di geolocalizzazione per indagini forensi.
Perché eseguire Canarytokens su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.