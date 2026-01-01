pgAdmin Ã¨ la piattaforma di amministrazione e sviluppo open-source piÃ¹ popolare e ricca di funzionalitÃ per PostgreSQL, mantenuta dalla comunitÃ PostgreSQL. L'edizione web (pgAdmin 4) fornisce un'interfaccia raffinata basata su browser per la gestione di uno o piÃ¹ server Postgres â€” progettazione di schemi, sviluppo di query con autocompletamento e piani di spiegazione, backup e ripristino, gestione di ruoli e autorizzazioni, monitoraggio della replica e ricerca full-text tra gli oggetti del database.

L'auto-hosting di pgAdmin sul tuo VPS offre a DBA e sviluppatori una console di gestione Postgres centralizzata accessibile da qualsiasi luogo con un browser, senza installare un'applicazione desktop. Collega pgAdmin a qualsiasi istanza Postgres raggiungibile â€” container locali, RDS o Cloud SQL ospitati nel cloud, o server Postgres remoti â€” e gestiscili tutti da un'unica interfaccia web.