Distribuisci pgAdmin con installazione in un click.
Piattaforma di amministrazione e sviluppo open source per PostgreSQL â€” lo strumento di gestione grafica piÃ¹ popolare per i database Postgres.
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Cosa puoi costruire con pgAdmin
pgAdmin Ã¨ la piattaforma di amministrazione e sviluppo open-source piÃ¹ popolare e ricca di funzionalitÃ per PostgreSQL, mantenuta dalla comunitÃ PostgreSQL. L'edizione web (pgAdmin 4) fornisce un'interfaccia raffinata basata su browser per la gestione di uno o piÃ¹ server Postgres â€” progettazione di schemi, sviluppo di query con autocompletamento e piani di spiegazione, backup e ripristino, gestione di ruoli e autorizzazioni, monitoraggio della replica e ricerca full-text tra gli oggetti del database.
L'auto-hosting di pgAdmin sul tuo VPS offre a DBA e sviluppatori una console di gestione Postgres centralizzata accessibile da qualsiasi luogo con un browser, senza installare un'applicazione desktop. Collega pgAdmin a qualsiasi istanza Postgres raggiungibile â€” container locali, RDS o Cloud SQL ospitati nel cloud, o server Postgres remoti â€” e gestiscili tutti da un'unica interfaccia web.
FunzionalitÃ principali di pgAdmin
Gestione multi-server
Connettiti e gestisci qualsiasi numero di server PostgreSQL da un'unica interfaccia web, organizzati in gruppi di server con metadati taggati.
Strumento di query con completamento automatico
Editor SQL completo con evidenziazione della sintassi, completamento automatico per nomi di tabelle e colonne, cronologia delle query e visualizzazione grafica del piano EXPLAIN.
Designer di schema
Sfoglia e modifica database, schemi, tabelle, viste, funzioni, sequenze e indici tramite un navigatore ad albero con finestre di dialogo modificabili con un clic.
Diagrammi ERD
Genera diagrammi entitÃ -relazione interattivi da schemi esistenti, o progetta nuovi schemi visivamente prima di applicare le modifiche al database.
Backup e ripristino
Esegui operazioni pg_dump e pg_restore direttamente dall'interfaccia utente con opzioni di formato, livelli di compressione e selezione per tabella.
Gestione ruoli e autorizzazioni
Crea ruoli visivamente, gestisci le appartenenze ai gruppi e concedi o revoca i permessi a livello di oggetto su database e schemi.
PerchÃ© eseguire pgAdmin su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .