Distribuisci PinePods con installazione in un click.
Gestore di podcast multi-utente self-hosted con sincronizzazione tra dispositivi, ricerca PodcastIndex e app mobili native.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con PinePods
PinePods Ã¨ un gestore di podcast open-source creato per famiglie, team e ascoltatori individuali che desiderano mantenere la propria cronologia di ascolto lontana da server di terze parti. Combina un'interfaccia web raffinata con client nativi per Android, iOS e desktop, in modo che ogni dispositivo rimanga sincronizzato senza fare affidamento su piattaforme di podcast commerciali.
CiÃ² che distingue PinePods Ã¨ il suo modello multi-utente di prima classe abbinato al supporto API gpodder integrato e all'integrazione con PodcastIndex. Ogni membro ottiene abbonamenti, coda e cronologia di riproduzione indipendenti pur condividendo un unico backend. L'auto-hosting del server sul tuo VPS mantiene la tua lista di abbonamenti, le abitudini di ascolto e gli episodi scaricati completamente privati e privi di tracker pubblicitari.
FunzionalitÃ principali di PinePods
Conti multi-utente
Ogni membro ha abbonamenti indipendenti, code e cronologia di ascolto supportati da un server condiviso â€” ideale per famiglie o abitazioni condivise.
Sincronizzazione tra dispositivi
Posizione di riproduzione, coda e abbonamenti si sincronizzano in tempo reale tra client web, Android, iOS e desktop tramite l'API gpodder integrata.
Ricerca PodcastIndex
Scopri nuovi programmi attraverso il catalogo aperto di PodcastIndex o la ricerca di iTunes senza inviare query a directory supportate da pubblicitÃ .
Download episodi
Scarica gli episodi sul server per l'ascolto offline, l'archiviazione e la protezione contro la scomparsa degli spettacoli dai feed pubblici.
Canali YouTube
Iscriviti ai canali YouTube come se fossero podcast, con estrazione audio cosÃ¬ puoi ascoltare nello stesso modo in cui ascolti i programmi normali.
Importazione e backup OPML
Sposta le tue attuali iscrizioni ai podcast tramite OPML, pianifica backup automatici ed esporta tutto quando ne hai bisogno.
PerchÃ© eseguire PinePods su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .