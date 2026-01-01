Distribuisci Posterr con un click.
Cartellonistica digitale con poster "in riproduzione" che trasforma qualsiasi browser in un display in stile cinema per le librerie Plex.
Scegli un piano VPS per Posterr
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Posterr
Posterr Ã¨ un'applicazione Node.js open-source che imita le bacheche digitali che si trovano nei foyer dei cinema. Legge lo stato in tempo reale del tuo Plex Media Server e mostra il titolo attualmente in riproduzione, le scelte on-demand da librerie selezionate e le uscite in arrivo estratte da Sonarr, Radarr e Readarr.
Ospitare Posterr su un VPS mantiene il display sempre disponibile da qualsiasi browser, telefono, tablet, Fire Stick o schermo a parete â€” senza dover dipendere da un computer di casa acceso. Si connette a Plex e all'arr stack tramite la rete, quindi funziona sia che i tuoi servizi multimediali siano eseguiti sullo stesso VPS o su un server domestico remoto.
FunzionalitÃ principali di Posterr
Display in riproduzione
Mostra poster live di film, TV e musica con durata, studio, classificazione dei contenuti e una barra di avanzamento che tiene conto della transcodifica.
Diapositive in arrivo
Prende i film in uscita da Radarr, gli episodi e le anteprime di stagione da Sonarr e i nuovi libri da Readarr.
Selezione della libreria su richiesta
Ruota titoli casuali dalle librerie Plex selezionate in modo che lo schermo rimanga interessante anche quando non c'Ã¨ nulla in streaming.
Pronto per multi-schermo
Si adatta automaticamente da 320px fino a 4K, supporta l'orientamento verticale o orizzontale e include un timer di spegnimento con controllo monitor CEC.
Diapositive e temi personalizzati
Mescola le tue immagini, sfondi e temi, o incorpora pagine web esterne come diapositive rotanti aggiuntive.
CuriositÃ e Awtrix
Esegui un quiz cinematografico integrato tra le diapositive e visualizza i dati di riproduzione corrente sui display a matrice LED Awtrix.
PerchÃ© eseguire Posterr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .