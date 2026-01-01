Posterr Ã¨ un'applicazione Node.js open-source che imita le bacheche digitali che si trovano nei foyer dei cinema. Legge lo stato in tempo reale del tuo Plex Media Server e mostra il titolo attualmente in riproduzione, le scelte on-demand da librerie selezionate e le uscite in arrivo estratte da Sonarr, Radarr e Readarr.

Ospitare Posterr su un VPS mantiene il display sempre disponibile da qualsiasi browser, telefono, tablet, Fire Stick o schermo a parete â€” senza dover dipendere da un computer di casa acceso. Si connette a Plex e all'arr stack tramite la rete, quindi funziona sia che i tuoi servizi multimediali siano eseguiti sullo stesso VPS o su un server domestico remoto.