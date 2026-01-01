TubeArchivist Ã¨ una piattaforma di archiviazione YouTube self-hosted che mette la tua collezione di video sotto il tuo controllo. Si iscrive ai canali, scarica automaticamente i video tramite yt-dlp e indicizza tutto con Elasticsearch in modo da poter cercare tra titoli, descrizioni, sottotitoli e commenti. I video vengono riprodotti tramite un lettore web integrato con cronologia di visualizzazione e tracciamento dei progressi â€” nessun account YouTube o connessione internet necessaria dopo il download.

A differenza degli strumenti di download una tantum, TubeArchivist funziona continuamente in background. Conserva metadati, miniature, sottotitoli e commenti insieme a ogni file video e si integra con Jellyfin e Plex per gli utenti di server multimediali che desiderano il loro archivio insieme ad altri contenuti.