Distribuisci TubeArchivist con installazione a un click.
Archiviatore YouTube auto-ospitato che scarica, indicizza e trasmette in streaming la tua raccolta di video dal tuo server.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con TubeArchivist
TubeArchivist Ã¨ una piattaforma di archiviazione YouTube self-hosted che mette la tua collezione di video sotto il tuo controllo. Si iscrive ai canali, scarica automaticamente i video tramite yt-dlp e indicizza tutto con Elasticsearch in modo da poter cercare tra titoli, descrizioni, sottotitoli e commenti. I video vengono riprodotti tramite un lettore web integrato con cronologia di visualizzazione e tracciamento dei progressi â€” nessun account YouTube o connessione internet necessaria dopo il download.
A differenza degli strumenti di download una tantum, TubeArchivist funziona continuamente in background. Conserva metadati, miniature, sottotitoli e commenti insieme a ogni file video e si integra con Jellyfin e Plex per gli utenti di server multimediali che desiderano il loro archivio insieme ad altri contenuti.
FunzionalitÃ principali di TubeArchivist
Abbonamenti al canale
Iscriviti ai canali YouTube e scarica automaticamente i nuovi caricamenti secondo una pianificazione, mantenendo il tuo archivio aggiornato senza intervento manuale.
Ricerca full-text
Elasticsearch indicizza i titoli dei video, le descrizioni, i sottotitoli e i commenti in modo da poter trovare istantaneamente qualsiasi video all'interno della tua intera libreria tramite parola chiave.
Integrazione SponsorBlock
Salta automaticamente i segmenti sponsorizzati, le introduzioni, i finali e i contenuti superflui durante la riproduzione utilizzando i dati di SponsorBlock forniti dalla community.
Esportazione Jellyfin e Plex
I plugin complementari per Jellyfin e Plex ti consentono di sfogliare la tua libreria TubeArchivist direttamente all'interno del tuo server multimediale esistente.
Archiviazione sottotitoli
Scarica e indicizza i sottotitoli per ogni video archiviato, abilitando la ricerca per parola chiave all'interno del contenuto parlato della tua intera collezione.
Archivio commenti
Archivia opzionalmente l'intero thread di commenti per ogni video insieme al file multimediale, preservando il contesto della community che YouTube potrebbe rimuovere.
PerchÃ© eseguire TubeArchivist su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .