Distribuisci Mathesar con installazione in un click.
Interfaccia open source in stile foglio di calcolo per esplorare e modificare database PostgreSQL senza scrivere SQL.
Scegli un piano VPS per Mathesar
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Mathesar
Mathesar Ã¨ un'applicazione web open source che sovrappone un'interfaccia in stile foglio di calcolo a qualsiasi database PostgreSQL. Invece di sostituire il tuo database, si connette direttamente utilizzando ruoli e permessi nativi di PostgreSQL, cosÃ¬ ogni utente vede esattamente i dati a cui Ã¨ autorizzato ad accedere â€” senza la necessitÃ di un livello di identitÃ separato.
L'auto-hosting di Mathesar mantiene i tuoi dati sotto il tuo controllo, offrendo al contempo ai membri del team non tecnici un modo per interrogare, filtrare e modificare i record tramite una familiare interfaccia a griglia. Gli sviluppatori mantengono il pieno accesso allo schema Postgres sottostante, il che significa che Mathesar funziona insieme ai tuoi strumenti esistenti anzichÃ© sostituirli.
FunzionalitÃ principali di Mathesar
Modifica in stile foglio di calcolo
Naviga, filtra, ordina ed edita le righe in qualsiasi tabella tramite una griglia familiare â€” non Ã¨ necessario SQL o un client di database.
Costruttore di query visivo
Crea query con join, aggregazioni e filtri tramite un'interfaccia punta e clicca che rimane sincronizzata con il tuo schema Postgres.
Controllo degli accessi nativo
Mathesar usa ruoli e permessi reali di PostgreSQL, quindi ciÃ² che gli utenti possono vedere e modificare Ã¨ sempre regolato dalle regole di sicurezza del tuo database.
Importazione ed esportazione CSV
Carica file CSV o TSV direttamente nelle tabelle, oppure esporta qualsiasi vista su un foglio di calcolo per l'analisi offline.
Moduli di dati condivisibili
Crea semplici moduli di input che consentono ai collaboratori di aggiungere righe a una tabella senza esporre l'intera interfaccia del database.
PerchÃ© eseguire Mathesar su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .