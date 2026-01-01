Distribuisci HortusFox con installazione a un click.
Sistema di gestione delle piante self-hosted per la catalogazione, la pianificazione delle routine di cura e l'organizzazione privata del tuo giardino.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con HortusFox
HortusFox Ã¨ un'applicazione web appositamente progettata per gli appassionati di piante che desiderano gestire le piante da appartamento e i giardini in modo strutturato e privato. Ti permette di catalogare le piante con foto, nomi delle specie e attributi personalizzati, organizzarle per posizione e impostare promemoria di cura ricorrenti per l'irrigazione, la fertilizzazione e il rinvaso. L'integrazione dei dati meteorologici aiuta i giardinieri all'aperto ad allineare i programmi di cura con le condizioni ambientali, mentre il riconoscimento integrato delle piante aiuta a identificare le specie sconosciute.
L'auto-hosting di HortusFox sul tuo VPS assicura che anni di registri di crescita, cronologie di cura e foto delle piante rimangano sotto il tuo pieno controllo â€” nessun servizio cloud di terze parti puÃ² interrompere l'accesso ai dati della tua collezione o monetizzare le tue abitudini di giardinaggio.
FunzionalitÃ principali di HortusFox
Promemoria importanti
Imposta attivitÃ ricorrenti per annaffiare, fertilizzare e rinvasare, in modo che nessuna pianta venga mai dimenticata in un programma di cura intenso.
Organizzazione basata sulla posizione
Assegna le piante a stanze specifiche o spazi esterni per filtrare rapidamente la tua collezione e gestire ogni area in modo indipendente.
Integrazione meteo
Collega i dati meteorologici locali per allineare automaticamente la cura delle piante da esterno con le condizioni di pioggia e temperatura.
Riconoscimento piante
Identifica specie sconosciute dalle foto direttamente nell'app, aggiungendo i dati delle specie confermate al tuo catalogo senza uscire da HortusFox.
Gestione dell'inventario
Tieni traccia di vasi, fertilizzanti, attrezzi e forniture insieme alle tue piante, in modo che le risorse per il giardinaggio siano sempre contabilizzate.
Chat collaborativa
La chat di gruppo integrata permette a famiglie e team di coordinare le responsabilitÃ di cura delle piante senza app di messaggistica separate.
PerchÃ© eseguire HortusFox su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .