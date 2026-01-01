Nightlio Ã¨ un logger dell'umore self-hosted e un diario quotidiano creato come alternativa gratuita e incentrata sulla privacy alle app in abbonamento come Daylio. Registra gli stati d'animo su una scala a cinque punti, allega voci di diario formattate in Markdown, tagga le voci con gruppi personalizzabili e rivedi i modelli tramite viste calendario, contatori di serie e statistiche aggregate â€” tutto da un'interfaccia web reattiva che funziona su browser desktop e mobili.

Eseguire Nightlio sul tuo VPS personale mantiene ogni voce dell'umore e nota del diario in un database SQLite locale sotto il tuo controllo, senza pubblicitÃ , senza telemetria e senza il rischio che dei paywall si frappongano tra te e i tuoi dati.