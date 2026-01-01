Distribuisci Nightlio con 1 click.
Tracker dell'umore e diario quotidiano self-hosted incentrato sulla privacy â€” un'alternativa open-source a Daylio per il tuo VPS.
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Cosa puoi costruire con Nightlio
Nightlio Ã¨ un logger dell'umore self-hosted e un diario quotidiano creato come alternativa gratuita e incentrata sulla privacy alle app in abbonamento come Daylio. Registra gli stati d'animo su una scala a cinque punti, allega voci di diario formattate in Markdown, tagga le voci con gruppi personalizzabili e rivedi i modelli tramite viste calendario, contatori di serie e statistiche aggregate â€” tutto da un'interfaccia web reattiva che funziona su browser desktop e mobili.
Eseguire Nightlio sul tuo VPS personale mantiene ogni voce dell'umore e nota del diario in un database SQLite locale sotto il tuo controllo, senza pubblicitÃ , senza telemetria e senza il rischio che dei paywall si frappongano tra te e i tuoi dati.
FunzionalitÃ principali di Nightlio
Monitoraggio quotidiano dell'umore
Registra il tuo umore su una scala a cinque punti con un solo tocco e osserva i modelli emergere nel corso di giorni, settimane e mesi.
Journaling in Markdown
Allega note Markdown dettagliate a ogni voce con intestazioni, elenchi e link per una riflessione ricca di contesto.
Gruppi di tag personalizzati
Crea le tue categorie come sonno, produttivitÃ o social e tagga le voci per scoprire cosa influenza il tuo umore.
Calendario e serie
Sfoglia la cronologia dell'umore nella visualizzazione calendario e rimani motivato con il monitoraggio integrato delle serie del diario.
Analisi approfondite
Esamina l'umore medio nel tempo, i grafici di distribuzione dell'umore e gli obiettivi gamificati che premiano la registrazione costante nel diario.
Archiviazione SQLite
Tutte le voci risiedono in un unico file SQLite sul tuo VPS, facile da salvare, spostare tra server o esportare in qualsiasi momento.
PerchÃ© eseguire Nightlio su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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