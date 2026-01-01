Distribuisci Icinga 2 con un click.
Piattaforma di monitoraggio open-source per host, servizi e metriche con una potente DSL e API REST.
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Cosa puoi costruire con Icinga 2
Icinga 2 Ã¨ il moderno successore di Nagios, riscritto in C++ per le prestazioni e costruito attorno a un potente DSL di configurazione, un'API REST nativa e moduli di funzionalitÃ plug-in. Verifica la disponibilitÃ di host, servizi, dispositivi di rete e applicazioni, calcola le transizioni di stato e i tempi di inattivitÃ e attiva le notifiche quando qualcosa non funziona â€” il tutto supportato dalle migliaia di plugin esistenti compatibili con Nagios.
Questo template raggruppa Icinga 2 con Icinga DB, un demone di sincronizzazione basato su Redis, e Icinga Web 2 in modo da ottenere uno stack di monitoraggio completo con una dashboard moderna pronta all'uso. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene ogni avviso, metrica e inventario host su un'infrastruttura che controlli, senza prezzi per host o vendor lock-in.
FunzionalitÃ principali di Icinga 2
Compatibile con plugin Nagios
Riutilizza l'intero ecosistema di plugin Nagios in modo che gli script di controllo esistenti per HTTP, SMTP, disco, CPU, database e certificati funzionino senza modifiche.
Moderna dashboard web
Icinga Web 2 con il modulo Icinga DB offre un'interfaccia utente veloce per liste, filtri e dettagli con modalitÃ scura, riconoscimento in blocco e pianificazione modale per i tempi di inattivitÃ .
Potente DSL di configurazione
Regole, template e gruppi di host ti consentono di definire il monitoraggio per centinaia di host in poche righe, invece di ripetere blocchi per singolo host.
REST API e eventi
L'API REST completa per host, servizi, tempi di inattivitÃ , commenti e riconoscimenti alimenta l'automazione, i dashboard e le integrazioni ChatOps.
Sincronizzazione streaming di Icinga DB
Un demone di sincronizzazione basato su Redis trasmette ogni risultato di controllo e cambiamento di stato in MariaDB, in modo che l'interfaccia utente web rifletta sempre lo stato in tempo reale con un ritardo minimo.
Monitoraggio distribuito
Il container master potrÃ in seguito accettare zone satellite e agenti, permettendoti di scalare a piÃ¹ datacenter dallo stesso albero di configurazione.
PerchÃ© eseguire Icinga 2 su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .