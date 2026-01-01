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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Icinga 2

Icinga 2 Ã¨ il moderno successore di Nagios, riscritto in C++ per le prestazioni e costruito attorno a un potente DSL di configurazione, un'API REST nativa e moduli di funzionalitÃ  plug-in. Verifica la disponibilitÃ  di host, servizi, dispositivi di rete e applicazioni, calcola le transizioni di stato e i tempi di inattivitÃ  e attiva le notifiche quando qualcosa non funziona â€” il tutto supportato dalle migliaia di plugin esistenti compatibili con Nagios.

Questo template raggruppa Icinga 2 con Icinga DB, un demone di sincronizzazione basato su Redis, e Icinga Web 2 in modo da ottenere uno stack di monitoraggio completo con una dashboard moderna pronta all'uso. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene ogni avviso, metrica e inventario host su un'infrastruttura che controlli, senza prezzi per host o vendor lock-in.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Icinga 2

Compatibile con plugin Nagios

Riutilizza l'intero ecosistema di plugin Nagios in modo che gli script di controllo esistenti per HTTP, SMTP, disco, CPU, database e certificati funzionino senza modifiche.

Moderna dashboard web

Icinga Web 2 con il modulo Icinga DB offre un'interfaccia utente veloce per liste, filtri e dettagli con modalitÃ  scura, riconoscimento in blocco e pianificazione modale per i tempi di inattivitÃ .

Potente DSL di configurazione

Regole, template e gruppi di host ti consentono di definire il monitoraggio per centinaia di host in poche righe, invece di ripetere blocchi per singolo host.

REST API e eventi

L'API REST completa per host, servizi, tempi di inattivitÃ , commenti e riconoscimenti alimenta l'automazione, i dashboard e le integrazioni ChatOps.

Sincronizzazione streaming di Icinga DB

Un demone di sincronizzazione basato su Redis trasmette ogni risultato di controllo e cambiamento di stato in MariaDB, in modo che l'interfaccia utente web rifletta sempre lo stato in tempo reale con un ritardo minimo.

Monitoraggio distribuito

Il container master potrÃ  in seguito accettare zone satellite e agenti, permettendoti di scalare a piÃ¹ datacenter dallo stesso albero di configurazione.

PerchÃ© eseguire Icinga 2 su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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