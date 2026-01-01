Distribuisci Locust con 1 click.
Framework di test di carico Python scriptabile per la simulazione di utenti concorrenti con una dashboard web in tempo reale.
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Cosa puoi costruire con Locust
Locust Ã¨ uno strumento di load testing open-source basato su Python che consente ai team di ingegneria di definire il comportamento degli utenti in semplice codice Python e di riprodurre milioni di richieste simultanee contro qualsiasi target HTTP o con protocollo personalizzato. A differenza degli strumenti basati su GUI, gli scenari di Locust sono script con controllo di versione, rendendo i test facili da revisionare, parametrizzare e integrare nelle pipeline CI/CD.
L'interfaccia web integrata mostra il throughput in tempo reale, i percentili del tempo di risposta e i tassi di errore durante l'esecuzione dei test, e ti permette di aumentare o diminuire gli utenti in tempo reale senza riavviare. L'auto-hosting di Locust sul tuo VPS mantiene il traffico di test e le credenziali al di fuori dell'infrastruttura SaaS di terze parti e ti consente di co-locare il generatore di carico vicino al sistema target per minimizzare la latenza di rete artificiale.
FunzionalitÃ principali di Locust
Python Locustfiles
Scrivi scenari di test come semplici classi Python con pieno accesso alla libreria standard e ai pacchetti di terze parti, consentendo il controllo di versione e l'integrazione CI.
Dashboard Web in tempo reale
Monitora le richieste al secondo, i percentili del tempo di risposta e i tassi di errore in tempo reale nel tuo browser, e regola il numero di utenti concorrenti senza interrompere il test.
Generazione di carico distribuito
Aggiungi nodi worker per coordinare il carico da piÃ¹ macchine, scalando a milioni di utenti concorrenti con statistiche aggregate raccolte centralmente.
Supporto per qualsiasi protocollo
Testa REST APIs, WebSockets, gRPC e protocolli TCP personalizzati estendendo la classe User base con qualsiasi libreria Python.
ModalitÃ Headless CI
Esegui test in modo non interattivo con soglie di superamento/fallimento configurabili sui tassi di errore e sulla latenza per bloccare automaticamente le distribuzioni nella tua pipeline.
PerchÃ© eseguire Locust su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .