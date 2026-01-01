Locust Ã¨ uno strumento di load testing open-source basato su Python che consente ai team di ingegneria di definire il comportamento degli utenti in semplice codice Python e di riprodurre milioni di richieste simultanee contro qualsiasi target HTTP o con protocollo personalizzato. A differenza degli strumenti basati su GUI, gli scenari di Locust sono script con controllo di versione, rendendo i test facili da revisionare, parametrizzare e integrare nelle pipeline CI/CD.

L'interfaccia web integrata mostra il throughput in tempo reale, i percentili del tempo di risposta e i tassi di errore durante l'esecuzione dei test, e ti permette di aumentare o diminuire gli utenti in tempo reale senza riavviare. L'auto-hosting di Locust sul tuo VPS mantiene il traffico di test e le credenziali al di fuori dell'infrastruttura SaaS di terze parti e ti consente di co-locare il generatore di carico vicino al sistema target per minimizzare la latenza di rete artificiale.