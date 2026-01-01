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Velocità di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con TaskTrove

TaskTrove è un'applicazione leggera e self-hosted per la gestione delle attività che memorizza tutti i dati come semplici file JSON — nessun database richiesto. Analizza l'input in linguaggio naturale per date e orari, supporta sottoattività illimitate e modelli di attività ricorrenti, e organizza il lavoro in progetti con etichette con codice colore. Diverse visualizzazioni — elenco, bacheca Kanban e calendario — ti permettono di lavorare con le attività nel layout che meglio si adatta al momento.

A differenza delle app di gestione delle attività basate su cloud che sincronizzano i dati tramite server di terze parti, TaskTrove funziona interamente sul tuo VPS personale senza tracciamento, senza analisi di utilizzo e senza dipendenze API esterne. I dati delle attività sono memorizzati come file JSON leggibili che possono essere sottoposti a backup, trasferiti o ispezionati con qualsiasi editor di testo.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di TaskTrove

Analisi del linguaggio naturale

Digita "domani alle 14:00" o "ogni venerdì" per impostare scadenze e pianificazioni ricorrenti senza toccare un selettore di data.

Kanban e viste calendario

Passa tra i layout elenco, bacheca Kanban e calendario per gestire i tuoi compiti nella visualizzazione che meglio si adatta al tuo focus attuale.

Modelli di attività ricorrenti

Imposta regole di ricorrenza giornaliere, settimanali, mensili o completamente personalizzate in modo che le attività di routine si riprogrammino automaticamente senza inserimento manuale.

Organizzazione del progetto

Raggruppa le attività in progetti con sezioni, etichette con codice colore e sottoattività illimitate per mantenere il lavoro complesso strutturato e navigabile.

Archiviazione basata su File

Tutte le attività sono archiviate come semplici file JSON — facili da eseguire il backup, trasferire a un'altra istanza o leggere direttamente senza uno strumento di database.

Perché eseguire TaskTrove su Hostinger

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Maxim Shishkin
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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