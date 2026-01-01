Distribuisci TaskTrove con installazione in 1 click.
Gestore di attività personali autogestito con analisi del linguaggio naturale, attività ricorrenti e viste Kanban e calendario.
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Cosa puoi costruire con TaskTrove
TaskTrove è un'applicazione leggera e self-hosted per la gestione delle attività che memorizza tutti i dati come semplici file JSON — nessun database richiesto. Analizza l'input in linguaggio naturale per date e orari, supporta sottoattività illimitate e modelli di attività ricorrenti, e organizza il lavoro in progetti con etichette con codice colore. Diverse visualizzazioni — elenco, bacheca Kanban e calendario — ti permettono di lavorare con le attività nel layout che meglio si adatta al momento.
A differenza delle app di gestione delle attività basate su cloud che sincronizzano i dati tramite server di terze parti, TaskTrove funziona interamente sul tuo VPS personale senza tracciamento, senza analisi di utilizzo e senza dipendenze API esterne. I dati delle attività sono memorizzati come file JSON leggibili che possono essere sottoposti a backup, trasferiti o ispezionati con qualsiasi editor di testo.
Funzionalità principali di TaskTrove
Analisi del linguaggio naturale
Digita "domani alle 14:00" o "ogni venerdì" per impostare scadenze e pianificazioni ricorrenti senza toccare un selettore di data.
Kanban e viste calendario
Passa tra i layout elenco, bacheca Kanban e calendario per gestire i tuoi compiti nella visualizzazione che meglio si adatta al tuo focus attuale.
Modelli di attività ricorrenti
Imposta regole di ricorrenza giornaliere, settimanali, mensili o completamente personalizzate in modo che le attività di routine si riprogrammino automaticamente senza inserimento manuale.
Organizzazione del progetto
Raggruppa le attività in progetti con sezioni, etichette con codice colore e sottoattività illimitate per mantenere il lavoro complesso strutturato e navigabile.
Archiviazione basata su File
Tutte le attività sono archiviate come semplici file JSON — facili da eseguire il backup, trasferire a un'altra istanza o leggere direttamente senza uno strumento di database.
Perché eseguire TaskTrove su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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