TaskTrove è un'applicazione leggera e self-hosted per la gestione delle attività che memorizza tutti i dati come semplici file JSON — nessun database richiesto. Analizza l'input in linguaggio naturale per date e orari, supporta sottoattività illimitate e modelli di attività ricorrenti, e organizza il lavoro in progetti con etichette con codice colore. Diverse visualizzazioni — elenco, bacheca Kanban e calendario — ti permettono di lavorare con le attività nel layout che meglio si adatta al momento.

A differenza delle app di gestione delle attività basate su cloud che sincronizzano i dati tramite server di terze parti, TaskTrove funziona interamente sul tuo VPS personale senza tracciamento, senza analisi di utilizzo e senza dipendenze API esterne. I dati delle attività sono memorizzati come file JSON leggibili che possono essere sottoposti a backup, trasferiti o ispezionati con qualsiasi editor di testo.