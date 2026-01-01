Distribuisci Langflow con un click.
Builder di flussi di lavoro AI visuale drag-and-drop per creare applicazioni LLM con OpenAI, Anthropic e modelli locali.
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Cosa puoi costruire con Langflow
Langflow Ã¨ una piattaforma open source low-code che consente a sviluppatori e team di creare applicazioni basate sull'AI tramite un'interfaccia visiva. Connetti LLM, database vettoriali, API e fonti di dati trascinando e rilasciando i componenti â€” senza bisogno di codice ripetitivo. Supporta OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e modelli ospitati localmente, rendendo semplice la creazione di chatbot, pipeline RAG e workflow multi-agente.
Ospitare Langflow sul tuo VPS mantiene i workflow AI e i dati delle conversazioni su un'infrastruttura che controlli, eliminando il vendor lock-in e garantendo che i documenti sensibili elaborati tramite pipeline RAG non lascino mai il tuo ambiente. Questo template include PostgreSQL per la persistenza affidabile di flussi, utenti e stato dell'applicazione.
FunzionalitÃ principali di Langflow
Visual Workflow Builder
Crea applicazioni LLM collegando i componenti su una tela senza scrivere codice boilerplate per pipeline.
Supporto LLM per piÃ¹ fornitori
Passa tra i modelli OpenAI, Anthropic, Google Gemini e Ollama locali all'interno dello stesso flusso di lavoro.
RAG Pipelines
Collega i database vettoriali agli LLM per creare flussi di lavoro di generazione aumentata dal recupero che rispondono a domande dai tuoi documenti.
API Distribuzione
Esporre qualsiasi flusso di lavoro completato come endpoint API REST per l'integrazione in applicazioni di produzione.
Componenti Personalizzati
Scrivi componenti Python per estendere Langflow con logica proprietaria, API interne o fonti di dati specializzate.
PerchÃ© eseguire Langflow su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .