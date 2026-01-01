Langflow Ã¨ una piattaforma open source low-code che consente a sviluppatori e team di creare applicazioni basate sull'AI tramite un'interfaccia visiva. Connetti LLM, database vettoriali, API e fonti di dati trascinando e rilasciando i componenti â€” senza bisogno di codice ripetitivo. Supporta OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e modelli ospitati localmente, rendendo semplice la creazione di chatbot, pipeline RAG e workflow multi-agente.

Ospitare Langflow sul tuo VPS mantiene i workflow AI e i dati delle conversazioni su un'infrastruttura che controlli, eliminando il vendor lock-in e garantendo che i documenti sensibili elaborati tramite pipeline RAG non lascino mai il tuo ambiente. Questo template include PostgreSQL per la persistenza affidabile di flussi, utenti e stato dell'applicazione.