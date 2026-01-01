SurrealDB Ã¨ un database multi-modello moderno scritto in Rust che unifica dati documentali, grafici, relazionali, di serie temporali, geospaziali e vettoriali in un unico motore accessibile tramite SurrealQL â€” un linguaggio di query simile a SQL progettato per gli sviluppatori che desiderano flessibilitÃ senza dover gestire piÃ¹ database specializzati. Con supporto nativo per query live in tempo reale, permessi a livello di riga e autenticazione integrati nel database stesso, SurrealDB puÃ² fungere sia da database che da backend-as-a-service per applicazioni web e mobile.

L'hosting autonomo di SurrealDB sul tuo VPS offre a sviluppatori e piccoli team un potente database multi-modello senza i prezzi per query di SurrealDB Cloud. L'architettura a singolo binario mantiene semplici il deployment e le operazioni rispetto all'esecuzione di database separati per carichi di lavoro documentali, grafici e di serie temporali.