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Database multi-modello che combina dati documentali, a grafo, relazionali, di serie temporali, geospaziali e vettoriali attraverso un unico linguaggio di query simile a SQL.
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Cosa puoi costruire con SurrealDB
SurrealDB Ã¨ un database multi-modello moderno scritto in Rust che unifica dati documentali, grafici, relazionali, di serie temporali, geospaziali e vettoriali in un unico motore accessibile tramite SurrealQL â€” un linguaggio di query simile a SQL progettato per gli sviluppatori che desiderano flessibilitÃ senza dover gestire piÃ¹ database specializzati. Con supporto nativo per query live in tempo reale, permessi a livello di riga e autenticazione integrati nel database stesso, SurrealDB puÃ² fungere sia da database che da backend-as-a-service per applicazioni web e mobile.
L'hosting autonomo di SurrealDB sul tuo VPS offre a sviluppatori e piccoli team un potente database multi-modello senza i prezzi per query di SurrealDB Cloud. L'architettura a singolo binario mantiene semplici il deployment e le operazioni rispetto all'esecuzione di database separati per carichi di lavoro documentali, grafici e di serie temporali.
FunzionalitÃ principali di SurrealDB
Tipi di dati multi-modello
Archivia documenti, grafici, righe relazionali, serie temporali, geospaziali e vettori nello stesso database senza servizi separati per ogni modello.
Linguaggio di query SurrealQL
Linguaggio di query simile a SQL con estensioni per l'attraversamento di grafi, la ricerca vettoriale, operatori geospaziali e campi calcolati integrati nello schema.
Query live in tempo reale
Iscriviti ai risultati di query live tramite WebSocket per aggiornamenti dell'interfaccia utente in tempo reale, senza polling o infrastrutture di bus di eventi esterni.
Sicurezza a livello di riga
Permessi granulari integrati nello schema ti permettono di esporre in sicurezza il database direttamente a client web e mobile senza un livello API intermedio.
Autenticazione incorporata
L'autenticazione integrata basata su utente, scope e JWT rende SurrealDB utilizzabile come backend-as-a-service per app prototipo.
Multiple interfacce di query
Interroga tramite HTTP REST, WebSocket, librerie client native per JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET e PHP â€” o direttamente tramite SurrealQL CLI.
PerchÃ© eseguire SurrealDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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