Distribuisci Jelly-Clipper con installazione in un clic.
App complementare self-hosted per Jellyfin che crea, condivide e gestisce clip video dalla tua libreria multimediale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Jelly-Clipper
Jelly-Clipper Ã¨ un companion web open-source per Jellyfin che trasforma ogni momento della tua libreria multimediale in una clip condivisibile. Incolla un URL video di Jellyfin, seleziona un punto di inizio e fine, e Jelly-Clipper produce una clip permanente memorizzata accanto alla tua libreria e accessibile a ogni utente Jellyfin autenticato sulla tua istanza.
L'auto-hosting di Jelly-Clipper su un VPS mantiene clip, file sorgente scaricati e il database SQLite su un'infrastruttura che controlli, senza upload di terze parti, senza servizi di condivisione pubblici e con un cron job pianificato che recupera automaticamente lo spazio di archiviazione eliminando gli originali memorizzati nella cache piÃ¹ vecchi della tua finestra di conservazione.
FunzionalitÃ principali di Jelly-Clipper
Ritaglio basato su URL
Incolla un URL di un video Jellyfin e definisci i timestamp di inizio e fine per generare una clip senza uscire dal browser.
Autenticazione Jellyfin
Riutilizza gli account utente di Jellyfin in modo che solo i membri della tua istanza Jellyfin possano visualizzare, creare o gestire le clip.
Libreria di clip permanente
Le clip salvate persistono indefinitamente in ogni profilo utente con link condivisibili accessibili al resto dell'istanza.
Riproduzione locale intelligente
Rileva quando il file multimediale originale Ã¨ montato localmente e lo riproduce direttamente per saltare download o transcodifiche non necessarie.
Pulizia automatica
Un cron job configurabile rimuove i file sorgente scaricati dopo un periodo di conservazione in modo che il volume dei video rimanga sotto controllo.
PerchÃ© eseguire Jelly-Clipper su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .