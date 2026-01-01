Distribuisci Collabora Online con installazione in 1 click.
Suite per ufficio online self-hosted basata su LibreOffice che consente ai team di modificare in collaborazione documenti, fogli di calcolo e presentazioni nel browser.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Collabora Online
Collabora Online è una suite per ufficio online auto-ospitata basata sulla tecnologia LibreOffice che funziona interamente nel browser. I team aprono documenti Word, Excel e PowerPoint direttamente da un'app di archiviazione file come Nextcloud, Seafile o Pydio Cells e li modificano in tempo reale con cursori in tempo reale, commenti, revisioni e anteprime istantanee — nessun client desktop, nessun Microsoft 365, nessun Google Workspace richiesto.
Ospitare Collabora in autonomia sul tuo VPS mantiene ogni documento, foglio di calcolo e presentazione su un'infrastruttura che controlli. Abbinalo a una delle app di archiviazione file in questo catalogo per dare al tuo team un sostituto on-premise completo per le suite per ufficio cloud, con piena compatibilità dei formati file e senza costi per utente.
Funzionalità principali di Collabora Online
Collaborazione in tempo reale
Più utenti modificano lo stesso file Word, Excel o PowerPoint contemporaneamente con cursori in tempo reale, commenti e sincronizzazione istantanea delle modifiche.
Compatibilità con Microsoft Office
Apri e salva i file .docx, .xlsx e .pptx senza perdita di conversione grazie al rendering nativo di LibreOffice dei formati OOXML.
Si integra con l'archiviazione di file
Si integra con Nextcloud, Seafile, Pydio Cells e altri server di file compatibili con WOPI senza alcuna modifica al codice dell'applicazione host.
Rileva modifiche e commenti
Rivedi i documenti con la modalità revisione, i commenti in linea, i suggerimenti e la cronologia delle versioni che conosci dalle suite per ufficio desktop.
Accessibile da dispositivi mobile e tablet
L'interfaccia dell'editor ottimizzata per il tocco funziona su telefoni, tablet e Chromebook, così i collaboratori possono modificare da qualsiasi dispositivo.
Perché eseguire Collabora Online su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.