Posterizarr Ã¨ uno strumento di automazione open-source che crea bellissimi poster, sfondi e schede titolo senza testo per la tua libreria Plex, Jellyfin o Emby. Preleva le immagini da Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb, quindi applica le tue sovrapposizioni, font e regole di testo in modo che ogni film, serie e stagione appaia coerente in tutta la libreria.

L'auto-hosting di Posterizarr su un VPS gli fornisce l'uptime costante e la larghezza di banda dedicata necessari per la generazione massiva e non presidiata di artwork su migliaia di elementi. L'interfaccia utente web inclusa ti consente di gestire le impostazioni, monitorare i progressi e avviare le esecuzioni dal browser, mentre le integrazioni con Tautulli, Sonarr e Radarr mantengono le nuove uscite curate nel momento in cui arrivano nella tua libreria.