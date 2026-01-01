Distribuisci Posterizarr con 1 click.
Generatore automatico di poster per Plex, Jellyfin ed Emby che recupera e sovrappone le grafiche da TMDB, Fanart e TVDB.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Posterizarr
Posterizarr Ã¨ uno strumento di automazione open-source che crea bellissimi poster, sfondi e schede titolo senza testo per la tua libreria Plex, Jellyfin o Emby. Preleva le immagini da Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb, quindi applica le tue sovrapposizioni, font e regole di testo in modo che ogni film, serie e stagione appaia coerente in tutta la libreria.
L'auto-hosting di Posterizarr su un VPS gli fornisce l'uptime costante e la larghezza di banda dedicata necessari per la generazione massiva e non presidiata di artwork su migliaia di elementi. L'interfaccia utente web inclusa ti consente di gestire le impostazioni, monitorare i progressi e avviare le esecuzioni dal browser, mentre le integrazioni con Tautulli, Sonarr e Radarr mantengono le nuove uscite curate nel momento in cui arrivano nella tua libreria.
FunzionalitÃ principali di Posterizarr
Piena interfaccia web
Gestisci le impostazioni, monitora l'attivitÃ e avvia le esecuzioni dei poster da un'interfaccia browser moderna invece di modificare manualmente i file JSON.
Plex, Jellyfin, Emby
Genera grafica per tutti e tre i principali server multimediali e scrive gli asset in una struttura di cartelle compatibile con Kometa per la portabilitÃ .
Grafica multi-sorgente
Recupera immagini da Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex e IMDb in modo che ogni titolo trovi illustrazioni sorgente ad alta risoluzione e senza testo.
Sovrapposizioni e testo personalizzati
Applica i tuoi caratteri, colori, sfumature e regole di testo per creare uno stile di poster unificato per film, programmi e stagioni.
Integrazione stack Arr
Il trigger si avvia automaticamente da Tautulli, Sonarr e Radarr, cosÃ¬ le nuove uscite ottengono poster corrispondenti non appena vengono aggiunte.
Backup e risorse manuali
Volumi dedicati per i backup degli asset e le opere d'arte curate manualmente mantengono al sicuro i poster personalizzati durante le ricostruzioni e gli aggiornamenti.
PerchÃ© eseguire Posterizarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .