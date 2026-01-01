Distribuisci Cassandra Reaper con 1 click.
Pianificatore di riparazione centralizzato e interfaccia utente web per mantenere i cluster Apache Cassandra sani e coerenti.
Scegli un piano VPS per Cassandra Reaper
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Cassandra Reaper
Cassandra Reaper è lo strumento open-source de facto per orchestrare le riparazioni di Apache Cassandra su cluster a datacenter singolo e multisito. Originariamente creato da Spotify e mantenuto da The Last Pickle, Reaper segmenta le riparazioni di grandi dimensioni in unità gestibili, le esegue in modo opportunistico tra i nodi e riprende in sicurezza dopo i fallimenti — sostituendo i fragili script nodetool basati su cron con un flusso di lavoro osservabile e con stato.
L'auto-hosting di Reaper sul tuo VPS offre agli operatori un piano di controllo dedicato con un'interfaccia utente web, un'API REST e un endpoint per le metriche. Questa distribuzione include un nodo Apache Cassandra in modo da poter connettere, pianificare ed eseguire le riparazioni immediatamente, quindi registrare cluster di produzione aggiuntivi tramite JMX secondo necessità.
Funzionalità principali di Cassandra Reaper
Riparazioni segmentate
Dividi le riparazioni in piccoli intervalli ed eseguile in modo opportunistico tra i nodi per evitare di sovraccaricare il cluster.
Programmazione riparazioni
Programma riparazioni ricorrenti per keyspace con intensità, parallelismo e numero di segmenti configurabili.
Controllo multi-cluster
Registra e gestisci le riparazioni per più cluster Cassandra da una singola interfaccia web e API REST.
Metti in pausa e riprendi
Le esecuzioni di riparazione stateful possono essere messe in pausa, riprese e recuperate dopo i riavvii senza perdere i progressi.
Metriche e osservabilità
Le metriche Dropwizard integrate espongono l'avanzamento della riparazione, lo stato dei segmenti e la salute del cluster JMX per il monitoraggio.
Perché eseguire Cassandra Reaper su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.