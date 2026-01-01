Distribuisci Keila con installazione in un click.
Piattaforma open-source per newsletter e email marketing, costruita come alternativa self-hosted a Mailchimp, Brevo e Sendinblue.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Keila
Keila Ã¨ una piattaforma open-source di newsletter e email marketing che ti permette di far crescere, segmentare e raggiungere la tua lista di iscritti senza dipendere da Mailchimp, Brevo o altri SaaS commerciali. Costruita in Elixir e Phoenix per un'alta deliverability e un throughput concorrente, offre un editor drag-and-drop pulito, campagne automatizzate, test A/B, segmentazione degli iscritti e flussi di conferma a doppio opt-in â€” il tutto supportato dal tuo provider SMTP personale, cosÃ¬ mantieni il pieno controllo della reputazione di invio e dei dati di contatto.
L'auto-hosting di Keila sul tuo VPS offre a newsletter, editori indipendenti e piccole imprese iscritti illimitati e invii illimitati senza i prezzi per contatto che aumentano dolorosamente oltre qualche migliaio di lettori. Collega qualsiasi provider SMTP â€” SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, il tuo postfix â€” e possiedi ogni relazione con gli iscritti.
FunzionalitÃ principali di Keila
Editor drag and drop
L'editor visuale di newsletter con blocchi riutilizzabili, caricamento di immagini e anteprima in tempo reale rende la progettazione delle campagne accessibile ai non sviluppatori.
Segmentazione degli abbonati
Definisci i segmenti in base a tag di iscrizione, campi personalizzati o modelli di attivitÃ , quindi invia campagne mirate a specifici segmenti di pubblico.
Conferma dell'opt-in doppio
Il flusso di conferma integrato impone il doppio opt-in per impostazione predefinita, proteggendo la reputazione del mittente e garantendo la conformitÃ CAN-SPAM e GDPR.
Porta il tuo SMTP
Collega qualsiasi provider SMTP â€” SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES o il tuo postfix â€” e gestisci la deliverability e la reputazione del mittente.
Analisi delle aperture e dei clic
Il monitoraggio delle aperture e dei clic per campagna, con tassi di annullamento iscrizione e report sui bounce, aiuta a perfezionare le righe dell'oggetto e il contenuto nel tempo.
API e webhooks
L'integrazione completa con API REST e webhook ti consente di sincronizzare automaticamente gli iscritti da CRM esterni, e-commerce o moduli di iscrizione.
PerchÃ© eseguire Keila su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .