Keila Ã¨ una piattaforma open-source di newsletter e email marketing che ti permette di far crescere, segmentare e raggiungere la tua lista di iscritti senza dipendere da Mailchimp, Brevo o altri SaaS commerciali. Costruita in Elixir e Phoenix per un'alta deliverability e un throughput concorrente, offre un editor drag-and-drop pulito, campagne automatizzate, test A/B, segmentazione degli iscritti e flussi di conferma a doppio opt-in â€” il tutto supportato dal tuo provider SMTP personale, cosÃ¬ mantieni il pieno controllo della reputazione di invio e dei dati di contatto.

L'auto-hosting di Keila sul tuo VPS offre a newsletter, editori indipendenti e piccole imprese iscritti illimitati e invii illimitati senza i prezzi per contatto che aumentano dolorosamente oltre qualche migliaio di lettori. Collega qualsiasi provider SMTP â€” SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, il tuo postfix â€” e possiedi ogni relazione con gli iscritti.