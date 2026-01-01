Distribuisci Neo4j con installazione a un click.
Il database grafico open-source leader a livello mondiale, costruito per archiviare e interrogare dati profondamente connessi su larga scala.
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Cosa puoi costruire con Neo4j
Neo4j Ã¨ il database a grafo piÃ¹ diffuso al mondo, che memorizza i dati come nodi e relazioni anzichÃ© come righe e tabelle. Questo modello a grafo nativo lo rende eccezionalmente veloce nell'attraversare le connessioni â€” sia che tu stia trovando il percorso piÃ¹ breve tra due persone, rilevando frodi o generando raccomandazioni di prodotti â€” senza i costosi join che rallentano i database relazionali sui problemi di dati connessi.
L'auto-hosting di Neo4j sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo sul tuo modello di dati, sulla configurazione della memoria e sui permessi di accesso. Eviti le tariffe cloud per query mantenendo i dati sensibili delle relazioni â€” come reti di utenti, grafici di transazioni e gerarchie organizzative â€” interamente su un'infrastruttura che controlli.
FunzionalitÃ principali di Neo4j
Archiviazione Grafica Nativa
I dati sono fisicamente memorizzati come nodi e relazioni, quindi gli attraversamenti dei grafi vengono eseguiti in tempo costante indipendentemente dalla dimensione totale del dataset â€” qualcosa che i database relazionali non possono eguagliare.
Linguaggio di query Cypher
Cypher Ã¨ un linguaggio di query espressivo, basato sul pattern matching, progettato appositamente per i grafi, che ti permette di descrivere query di relazioni complesse con una sintassi leggibile e simile a SQL.
Browser UI integrata
Neo4j Browser fornisce un'interfaccia visiva interattiva per scrivere query, esplorare il tuo grafo e visualizzare i risultati come diagrammi interattivi nodo-relazione.
Transazioni ACID
La piena conformitÃ ACID garantisce la coerenza e la durabilitÃ dei dati, rendendo Neo4j adatto per carichi di lavoro di produzione dove la correttezza non Ã¨ negoziabile.
API REST e API Bolt
Il protocollo binario Bolt e l'API REST HTTP consentono a qualsiasi applicazione di connettersi a Neo4j utilizzando driver ufficiali disponibili per Python, Java, JavaScript, Go, .NET e altro ancora.
Algoritmi sui grafi
La libreria Graph Data Science fornisce oltre 65 algoritmi â€” PageRank, rilevamento della comunitÃ , ricerca di percorsi â€” che vengono eseguiti direttamente sul tuo grafo senza esportare dati.
PerchÃ© eseguire Neo4j su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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