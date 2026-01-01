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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Neo4j

Neo4j Ã¨ il database a grafo piÃ¹ diffuso al mondo, che memorizza i dati come nodi e relazioni anzichÃ© come righe e tabelle. Questo modello a grafo nativo lo rende eccezionalmente veloce nell'attraversare le connessioni â€” sia che tu stia trovando il percorso piÃ¹ breve tra due persone, rilevando frodi o generando raccomandazioni di prodotti â€” senza i costosi join che rallentano i database relazionali sui problemi di dati connessi.

L'auto-hosting di Neo4j sul tuo VPS ti dÃ  il pieno controllo sul tuo modello di dati, sulla configurazione della memoria e sui permessi di accesso. Eviti le tariffe cloud per query mantenendo i dati sensibili delle relazioni â€” come reti di utenti, grafici di transazioni e gerarchie organizzative â€” interamente su un'infrastruttura che controlli.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Neo4j

Archiviazione Grafica Nativa

I dati sono fisicamente memorizzati come nodi e relazioni, quindi gli attraversamenti dei grafi vengono eseguiti in tempo costante indipendentemente dalla dimensione totale del dataset â€” qualcosa che i database relazionali non possono eguagliare.

Linguaggio di query Cypher

Cypher Ã¨ un linguaggio di query espressivo, basato sul pattern matching, progettato appositamente per i grafi, che ti permette di descrivere query di relazioni complesse con una sintassi leggibile e simile a SQL.

Browser UI integrata

Neo4j Browser fornisce un'interfaccia visiva interattiva per scrivere query, esplorare il tuo grafo e visualizzare i risultati come diagrammi interattivi nodo-relazione.

Transazioni ACID

La piena conformitÃ  ACID garantisce la coerenza e la durabilitÃ  dei dati, rendendo Neo4j adatto per carichi di lavoro di produzione dove la correttezza non Ã¨ negoziabile.

API REST e API Bolt

Il protocollo binario Bolt e l'API REST HTTP consentono a qualsiasi applicazione di connettersi a Neo4j utilizzando driver ufficiali disponibili per Python, Java, JavaScript, Go, .NET e altro ancora.

Algoritmi sui grafi

La libreria Graph Data Science fornisce oltre 65 algoritmi â€” PageRank, rilevamento della comunitÃ , ricerca di percorsi â€” che vengono eseguiti direttamente sul tuo grafo senza esportare dati.

PerchÃ© eseguire Neo4j su Hostinger

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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