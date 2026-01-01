Distribuisci COPS con un click.
Leggero server PHP OPDS e HTML per la tua libreria di ebook Calibre, ottimizzato per hosting condiviso e configurazioni a basse risorse.
Scegli un piano VPS per COPS
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) è un'alternativa veloce e di sola lettura al server di contenuti Calibre integrato. Espone una libreria Calibre esistente — il file standard
metadata.db — tramite una semplice interfaccia HTML per i browser e un feed OPDS per lettori di ebook come Moon+ Reader, KyBook, Aldiko e Marvin. Poiché funziona su PHP semplice senza un proprio database, rimane reattivo su hardware modesto e si avvia in pochi secondi.
L'auto-hosting di COPS su un VPS offre ai lettori di ebook mobili un endpoint di catalogo veloce senza dover mantenere un'istanza desktop di Calibre in esecuzione, e si abbina naturalmente a Calibre-Web per gli utenti che desiderano un catalogo pubblico di sola lettura separato dalla loro interfaccia utente di gestione completa.
Funzionalità principali di COPS
Feed OPDS nativo
Catalogo OPDS 1.1 integrato in modo che le app di lettura mobile possano sfogliare, cercare e scaricare dalla tua libreria Calibre pronte all'uso.
Legge Calibre metadata.db
Punta direttamente allo stesso database SQLite che Calibre utilizza — nessuna importazione, nessuna libreria duplicata, nessun passaggio di sincronizzazione.
Ingombro leggero
PHP puro senza database esterno, così rimane veloce su piani VPS piccoli e gestisce librerie con migliaia di titoli.
Lettore nel browser
Legge i file EPUB direttamente nel browser tramite Monocle, così gli utenti possono sfogliare i libri senza doverli scaricare prima.
Temi personalizzati e configurazione
Regolabile per istanza tramite
local.php — scegli un tema, imposta la dimensione della pagina, limita l'accesso o esponi più database contemporaneamente.
Perché eseguire COPS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.