Distribuisci Waline con installazione in 1 clic.
Sistema di commenti open-source leggero con protezione antispam, moderazione e supporto per notifiche avanzate.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Waline
Waline Ã¨ un sistema di commenti open-source e self-hosted, progettato per siti web statici, blog e siti di documentazione. Offre un'esperienza di commento completa che include risposte annidate, reazioni emoji, conteggio dei visitatori e statistiche di visualizzazione degli articoli, il tutto senza fare affidamento su servizi di terze parti che tracciano i tuoi utenti.
L'auto-hosting di Waline sul tuo VPS ti offre il controllo completo sui dati dei commenti, sui flussi di lavoro di moderazione e sulle impostazioni di notifica. Questa implementazione utilizza SQLite per l'archiviazione locale a configurazione zero, quindi non c'Ã¨ un database separato da gestire. Waline si integra con qualsiasi frontend tramite un widget JavaScript e supporta la formattazione Markdown nei commenti, pronto all'uso.
FunzionalitÃ principali di Waline
Protezione Spam
L'integrazione Akismet integrata e la limitazione della frequenza per IP tengono fuori i commenti spam senza richiedere la revisione manuale di ogni invio.
Notifiche email
Gli avvisi email automatici notificano i commentatori delle risposte e i proprietari del sito di nuovi invii, mantenendo le conversazioni attive senza monitoraggio manuale.
Analisi dei visitatori
Monitora i conteggi delle visualizzazioni di pagina e le statistiche sui visitatori unici per articolo direttamente dal widget Waline, senza la necessitÃ di servizi di analisi aggiuntivi.
Pannello di Moderazione
Il pannello di amministrazione basato sul web ti permette di approvare, modificare ed eliminare commenti e gestire gli account dei commentatori da un'unica interfaccia.
Supporto Markdown
I commentatori possono formattare le risposte usando la sintassi Markdown e inserire reazioni emoji, rendendo le discussioni piÃ¹ ricche e piÃ¹ facili da leggere.
PerchÃ© eseguire Waline su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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