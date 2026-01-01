Distribuisci Multi-Scrobbler con installazione in un click.
Hub di scrobbling auto-ospitato che traccia le riproduzioni musicali da Plex, Jellyfin, Spotify e altro ancora, verso Last.fm, ListenBrainz o Maloja.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler collega ogni luogo in cui ascolti musica con ogni servizio che la traccia. Invece di affidarsi allo scrobbling integrato di ogni app musicale â€” che manca completamente da Plex e Jellyfin, ed Ã¨ frammentato tra i client di YouTube Music, Deezer e Subsonic â€” Multi-Scrobbler centralizza ogni riproduzione in un'unica pipeline. Supporta oltre 25 sorgenti e inoltra gli ascolti a Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito e altri obiettivi contemporaneamente.
L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene lo scrobbler in esecuzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accanto agli altri tuoi servizi multimediali, con URL di callback OAuth pubblici che Spotify e Last.fm possono raggiungere. La dashboard web mostra ascolti in tempo reale, statistiche per sorgente e log dettagliati senza esporre la tua cronologia di ascolto a un SaaS di terze parti.
FunzionalitÃ principali di Multi-Scrobbler
Copertura universale delle fonti
Traccia le riproduzioni da Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, client Subsonic e oltre 25 altri lettori musicali in un'unica pipeline.
Molteplici destinazioni scrobble
Inoltra ogni ascolto a Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito e ad altre destinazioni contemporaneamente senza duplicazione manuale.
Dashboard dello stato in tempo reale
La Web UI mostra i brani attualmente in riproduzione, gli scrobble recenti e le statistiche per fonte, cosÃ¬ puoi verificare ogni connessione a colpo d'occhio.
Deduplicazione intelligente
Rileva ascolti duplicati segnalati da piÃ¹ fonti che riproducono la stessa traccia e invia ogni riproduzione una sola volta ai tuoi obiettivi di scrobbling.
Notifiche Webhook
Invia aggiornamenti ed errori di Now Playing a Discord, Gotify, Ntfy o Apprise cosÃ¬ puoi rilevare integrazioni interrotte senza controllare la dashboard.
PerchÃ© eseguire Multi-Scrobbler su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .