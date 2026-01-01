Installa HedgeDoc con un click.
Editor Markdown collaborativo open source in tempo reale per i team per scrivere, revisionare e condividere documenti insieme.
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Cosa puoi costruire con HedgeDoc
HedgeDoc Ã¨ un editor Markdown collaborativo open source dove piÃ¹ persone possono scrivere e modificare lo stesso documento contemporaneamente con tracciamento del cursore in tempo reale e sincronizzazione istantanea. Oltre al Markdown di base, supporta diagrammi incorporati tramite Mermaid e PlantUML, formule matematiche tramite KaTeX, blocchi di codice con evidenziazione della sintassi per oltre 100 linguaggi e una modalitÃ di presentazione che trasforma qualsiasi nota in una presentazione.
L'auto-hosting di HedgeDoc sul tuo VPS mantiene la documentazione sensibile, le decisioni sull'architettura interna e le note proprietarie all'interno della tua infrastruttura â€” nessuna tariffa per utente, nessun accesso ai dati di terze parti e il controllo completo sui metodi di autenticazione, inclusi LDAP, OAuth e SAML per gli ambienti aziendali.
FunzionalitÃ principali di HedgeDoc
Collaborazione in tempo reale
PiÃ¹ autori modificano lo stesso documento contemporaneamente con posizioni del cursore in tempo reale e aggiornamenti istantanei, mantenendo i team remoti sincronizzati senza conflitti di unione.
Diagrammi e Matematica
Incorpora diagrammi Mermaid, Graphviz e PlantUML insieme a espressioni matematiche KaTeX direttamente in Markdown, rendendo HedgeDoc ideale per la documentazione tecnica e accademica.
ModalitÃ presentazione
Converti qualsiasi documento Markdown in una presentazione a diapositive con un solo clic, eliminando la necessitÃ di software di presentazione separati per presentazioni interne e demo.
Permessi flessibili
Imposta i documenti come pubblici, protetti o privati e controlla chi puÃ² visualizzare, commentare o modificare â€” dai wiki della community aperti alle specifiche interne riservate.
Supporto per l'autenticazione aziendale
Integra con LDAP, provider OAuth, SAML e account locali in modo che i team possano accedere con le credenziali aziendali esistenti senza dover gestire password separate.
PerchÃ© eseguire HedgeDoc su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .