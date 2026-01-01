HedgeDoc Ã¨ un editor Markdown collaborativo open source dove piÃ¹ persone possono scrivere e modificare lo stesso documento contemporaneamente con tracciamento del cursore in tempo reale e sincronizzazione istantanea. Oltre al Markdown di base, supporta diagrammi incorporati tramite Mermaid e PlantUML, formule matematiche tramite KaTeX, blocchi di codice con evidenziazione della sintassi per oltre 100 linguaggi e una modalitÃ di presentazione che trasforma qualsiasi nota in una presentazione.

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