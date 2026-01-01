Distribuisci Rundeck con un click.
Automazione runbook open-source che trasforma script e workflow in operazioni self-service per qualsiasi team.
Scegli un piano VPS per Rundeck
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Rundeck
Rundeck Ã¨ il motore di automazione runbook open-source mantenuto da PagerDuty. Trasforma script operativi, comandi ad-hoc e complesse procedure multi-step in job versionati che chiunque nel team puÃ² eseguire in sicurezza da un'interfaccia utente web, API o integrazione di chat â€” senza distribuire chiavi SSH o credenziali di produzione.
L'auto-hosting di Rundeck sul tuo VPS mantiene le definizioni dei job, la cronologia delle esecuzioni e gli inventari dei nodi sotto il tuo controllo. Gli ingegneri delle operazioni, del supporto e di reperibilitÃ ottengono un unico luogo verificato per attivare distribuzioni, riavviare servizi, ruotare le chiavi e risolvere incidenti â€” trasformando la conoscenza tribale in automazione riutilizzabile e con ambito di autorizzazione.
FunzionalitÃ principali di Rundeck
Lavori self-service
Incapsula script e comandi shell come job parametrizzati in modo che i non-ingegneri possano eseguire in sicurezza attivitÃ operative comuni da un'interfaccia utente web.
Accesso basato sui ruoli
Le policy ACL granulari controllano chi puÃ² leggere, eseguire, modificare o eliminare ogni lavoro, progetto e nodo â€” perfette per delegare un accesso sicuro.
Orchestrazione del flusso di lavoro
Collega i passaggi attraverso centinaia di nodi remoti con logica condizionale, gestori di errori ed esecuzione parallela da un singolo workflow.
Audit e cronologia esecuzioni
Ogni esecuzione del lavoro viene registrata con output completo, parametri e l'utente che l'ha attivata, fornendoti una traccia di controllo operativa completa.
API e webhook
Attiva i lavori da pipeline CI/CD, avvisi di monitoraggio o chatops con una API REST completa, ricevitori webhook e un client CLI.
Ecosistema di plugin
Estendi Rundeck con plugin integrati e della community per AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira e decine di altre integrazioni.
PerchÃ© eseguire Rundeck su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .