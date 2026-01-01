Distribuisci Flarum con installazione in un clic.
Software per forum moderno, elegante e open source per creare community online coinvolgenti e fiorenti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Flarum
Flarum è una piattaforma forum di nuova generazione che reinventa la discussione online per il web moderno. Costruita con un approccio mobile-first, offre un'esperienza elegante, veloce e intuitiva che incoraggia conversazioni significative. A differenza del software forum tradizionale che risulta datato e macchinoso, Flarum combina aggiornamenti in tempo reale, scorrimento infinito e un potente sistema di estensioni in un'interfaccia pulita e priva di distrazioni.
L'auto-hosting di Flarum sul tuo VPS ti dà il pieno controllo sui dati della tua community, nessuna commissione per utente e la libertà di installare una qualsiasi delle oltre 200 estensioni della community. Con MySQL che gestisce l'archiviazione dei dati e oltre 41 pacchetti di traduzione disponibili, Flarum si adatta da gruppi di nicchia per hobby a grandi community professionali.
Funzionalità principali di Flarum
Design mobile-first
Interfaccia responsive costruita da zero per dispositivi mobili, offrendo un'esperienza fluida su qualsiasi dimensione dello schermo.
Ricco ecosistema di estensioni
Oltre 200 estensioni della community ti permettono di aggiungere login social, abbonamenti, sondaggi e altro ancora senza toccare il codice principale.
Aggiornamenti in tempo reale
Le discussioni si aggiornano in tempo reale senza ricaricare la pagina, mantenendo le conversazioni veloci e coinvolgenti per le comunità attive.
Organizzazione basata su Tag
Il sistema di tag flessibile ti permette di categorizzare le discussioni e consente agli utenti di seguire solo gli argomenti che li interessano.
Moderazione Potente
Strumenti integrati di segnalazione, sospensione e gestione degli utenti offrono ai moderatori un controllo granulare sulla salute della community.
Perché eseguire Flarum su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.