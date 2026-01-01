Distribuisci WinterCMS con installazione in un click.
CMS gratuito e open source basato su Laravel con un pannello di amministrazione pulito, un sistema di plugin e un potente motore di temi.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con WinterCMS
WinterCMS Ã¨ un sistema di gestione dei contenuti gratuito e open-source, basato sul framework PHP Laravel. Originariamente derivato da OctoberCMS, combina un'architettura user-friendly per gli sviluppatori con un backend intuitivo che rende la gestione dei contenuti semplice per gli utenti non tecnici. Il CMS include un editor basato su blocchi, un ecosistema di plugin flessibile e un front-end personalizzabile tramite temi che consente ai team di costruire e mantenere siti web sofisticati senza sacrificare la qualitÃ del codice.
L'auto-hosting di WinterCMS sul tuo VPS ti offre il controllo completo sui tuoi dati, elimina le tariffe per sito o per utente e ti permette di personalizzare ogni livello dello stack. Questo template abbina WinterCMS a un database MySQL 8 dedicato per una persistenza affidabile e pronta per la produzione fin dal primo giorno.
FunzionalitÃ principali di WinterCMS
Laravel Fondazione
Basato su Laravel PHP, WinterCMS eredita un livello maturo di routing, ORM e sicurezza che gli sviluppatori giÃ conoscono e di cui si fidano.
Plugin ecosistema
Estendi la funzionalitÃ attraverso un ricco marketplace di plugin e un'API semplice che rende la creazione di plugin personalizzati veloce e gestibile.
Motore di tematizzazione
Progetta front-end completamente personalizzati utilizzando template Twig con componenti CMS, partial e layout â€” nessun blocco del tema richiesto.
Pannello di gestione pulito
Un backend raffinato e basato sui ruoli consente agli editori di contenuti di gestire pagine, media e impostazioni senza bisogno dell'assistenza di uno sviluppatore.
Gestore Media
La gestione integrata di file e immagini con strumenti di caricamento, organizzazione e modifica in linea mantiene tutte le risorse in un unico posto.
PerchÃ© eseguire WinterCMS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .